Asumieron los nuevos diputados provinciales en Formosa y destacaron la continuidad del Modelo Formoseño

El pasado miércoles, el vicegobernador de Formosa le tomó juramento a los 15 nuevos diputados provinciales electos el pasado 29 de junio, quienes asumieron sus bancas en la Legislatura provincial para iniciar el periodo 2025-2029.

En diálogo con AGENFOR, el diputado provincial reelecto por el Frente de la Victoria, Agustín Samaniego, reflexionó sobre el contexto económico social de Argentina y destacó el Modelo Formoseño y el proyecto de Gildo Insfrán, que "continuará su marcha".

“Porque los vientos que provienen de la Nación no apuestan a la producción, al trabajo, al empleo, ya que van a haber desplazamientos, va a tener dificultades en ese sentido, pero vamos a poner todo de nosotros, para que el Modelo Formoseño tenga las resoluciones, las leyes y el trabajo que necesita en este tiempo tan corto”, sostuvo el legislador peronista que continuará en la Cámara Baja por cuator años más. Asimismo, celebró el aumento de bancas a la que alcanzó 22 de 30 representantes del pueblo formoseño de todo el recinto: "Es un fiel reflejo de la contundencia que ha tenido el triunfo del 29 de junio”.

“Cerca del 70% de los formoseños se ha inclinado hacia la figura del gobernador Insfrán, así que es responsabilidad nuestra hacer honor a esa gran mayoría y trabajar todos los días por la felicidad, por el interés, por la calidad de vida de cada uno de los formoseños”, expresó mientras que anticipó que pueda existir una sesión extraordinaria para el tratamiento del Presupuesto 2026.

“Tiene que haber honestidad intelectual, yo confío y soy optimista en ese sentido, de que los diputados entrantes y los que están van a saber discutir, porque lo que necesita la sociedad formoseña es el debate de ideas, de proyectos y nosotros somos el oficialismo, vamos a defender nuestra tarea y la oposición también”, concluyó el representante peronista mientras que confirmó que las elecciones y autoridades de la Cámara y de las propias comisiones se realizará el próximo año. “Lo importante es discutir, debatir, por más que no sean muchos los representantes de la oposición, siempre es bueno escuchar”, sentenció.

Las nuevos legisladores del pueblo formoseño son los peronistas Agustín Samaniego, Azucena del Valle Santillán, Rodrigo Emmanuel Vera, Estela del Carmen Escobar, Rafael Navas, Celeste Benítez, Hugo Arrúa, Claudia Villarruel, Jorge Román, Rosa Passadore y Rodrigo Sandoval. Asimismo también juraron representantes del Frente Amplio Formoseño, que renuevan sus mandatos Agostina Villaggi, Miguel Montoya y Carla Zaiser. Además, ingresa por primera vez a la cámara de diputado de La Libertad Avanza, Esteban López Tozzi.