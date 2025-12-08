“Ni un dólar llega al pueblo”: Graciela de la Rosa anticipa una fuerte defensa de Formosa en el Presupuesto 2026

La diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, asumió formalmente su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y anticipó que uno de los ejes centrales de su trabajo legislativo será la defensa de los intereses de la provincia en el debate del Presupuesto Nacional 2026, así como el reclamo por las deudas que el Gobierno nacional mantiene con Formosa.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), De la Rosa subrayó que integrará el bloque de Unión por la Patria (UP), que se consolidó como segunda minoría en la Cámara baja. En ese marco, destacó que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) “solo cuenta con una primera minoría ajustada” y que el rol de los bloques opositores será clave en la discusión de las principales leyes.

“Estamos muy felices y trabajando en unidad. Vamos a seguir haciéndolo en la Cámara de Diputados; somos parte de un bloque muy fuerte e importante”, afirmó. Señaló que el cambio en la composición del Congreso abre una nueva etapa política, en la que “se confrontarán dos modelos de país” y donde el peronismo buscará representar “la voz de las provincias y de los sectores más afectados por el ajuste”.

De la Rosa explicó que, una vez conformado el cuerpo, uno de los primeros temas a tratar será el Presupuesto 2026. “Inmediatamente que asumamos, ya se va a tratar el presupuesto, que no existe todavía. Vamos a decir la verdad: acá hay dos modelos”, expresó. En ese sentido, adelantó que insistirá en que el proyecto incluya “todas las deudas que la Nación argentina tiene con la provincia de Formosa”, a fin de frenar la profundización del recorte sobre las cuentas provinciales.

La diputada cuestionó en duros términos la política fiscal del Gobierno de Javier Milei y el modo en que se presenta el superávit. “Es fácil mostrar equilibrio fiscal cuando está sostenido por recortes a jubilados, universidades nacionales, educación, cultura, discapacidad y obras públicas en las provincias”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias sociales del rumbo económico. Indicó que “ya pasaron dos años de severo ajuste” y planteó la necesidad de evitar que “el tercer año sea igual”. “Viven endeudándose con el Fondo Monetario, con acreedores externos y ahora con el Tesoro de Estados Unidos, pero ni un solo dólar llega al pueblo: ni a una obra, una escuela, una salita de salud o un kilómetro de ruta”, agregó.

De la Rosa también sostuvo que la actual política económica “profundiza desigualdades” y afecta la vida cotidiana de las familias. “Hay gente que está haciendo grandes negocios financieros mientras la mayoría se ajusta día a día, sin llegar a fin de mes. Muchas familias deben elegir entre comprar medicamentos, una zapatilla para los chicos o la mercadería básica para comer”, describió.

Finalmente, la legisladora aseguró que Unión por la Patria buscará hacer valer en el Congreso las demandas de las provincias y de los sectores que se consideran perjudicados por el ajuste. En ese marco, ratificó que su intervención en el debate del Presupuesto 2026 tendrá como prioridad “la defensa de los recursos de Formosa y la protección de los derechos sociales adquiridos”.