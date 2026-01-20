Nuevo parte médico de Bastián: cómo continúa la salud del nene después de la quinta operación

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Amarok en los médanos de La Frontera, en Pinamar, fue intervenido quirúrgicamente por quinta vez desde el accidente.

El niño se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. En un nuevo parte médico, se confirmó que el estado de salud del menor es "estable", aunque después de su ultima operación presentó algunas líneas de fiebre.

El último parte médico de Bastián Jeréz, tras su quinta operación

Según Noticias Argentinas, Bastián Jerez, el niño de 8 años accidentado en Pinamar, permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

El equipo médico que lo acompaña dejó trascender que durante la noche del lunes, después de la quinta cirugía a la que debió someterse el niño, registró algunas líneas de fiebre, lo que requirió estudios complementarios y antibióticos.

“El drenaje colocado en el día de ayer se encuentra funcionando correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, destacó el equipo de profesionales que atienden al niño en su último parte médico. Además, remarcaron que continúa respondiendo parcialmente a los estímulos.

Maximiliano Jeréz, el papá de Bastián, quedó imputado por el choque

El papá de Bastián, Maximiliano Jeréz, quedó imputado por lesiones culposas después del accidente ocurrido en los médanos de La Frontera, en la ciudad balnearia de Pinamar. Es el mismo delito por el que fueron acusados el conductor de la camioneta Amarok y el del vehículo UTV donde estaba el niño al momento del accidente.

Mientras las autoridades a cargo de la causa continúan realizando distintos peritajes sobre los dos vehículos involucrados, el padre del menor de edad fue señalado por "no protegerlo" durante el período de tiempo que culminó con el accidente. Según testigos y fuentes cercanas del caso, Bastián no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del siniestro.

La Justicia notificó las imputaciones el pasado viernes, mientras los operativos propicios y los peritajes continúan en el lugar de los hechos. "Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante ahora es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas", expresó respecto al caso Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la camioneta Amarok.