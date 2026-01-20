Murió el mate: desregulan el INYM y relajan normas de calidad de la yerba

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) avanzó en una nueva etapa de desregulación de la producción de yerba mate, lo que tendrá impacto negativo en la calidad de este este producto. La nueva normativa fue formalizada mediante la Resolución 2/2026, aprobada por el Directorio del organismo y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La resolución, además de simplificar normativa aparentemente superpuesta, también introduce modificaciones en artículos clave de la Resolución 11/2017, que regula el control de calidad de la materia prima.

Entre estos cambios en la calidad, autorizados por la nueva resolución, se destacan:

Recepción de hoja verde: se mantiene la obligación de controlar la eliminación de malezas, hojas quemadas y materias extrañas, pero se simplifica el procedimiento, estableciendo que el inspector deberá exigir la separación inmediata del material afectado para evitar su ingreso al secado.

Almacenamiento de yerba canchada: se flexibilizan los tipos de envases permitidos, habilitando bolsas, big bags u otros continentes, siempre que se evite el contacto con el suelo y se garantice protección contra humedad, plagas y contaminación.

Separación de palo grueso y cuerpos extraños: se reafirma la responsabilidad del secador de contar con sistemas adecuados para esa tarea durante el proceso

La desregulación del INYM y la calidad de la yerba

La resolución de este lunes se suma a la Resolución 146/2025 de fines de diciembre pasado, que a su vez derogó la Resolución 15/2003, la cual determinaba ciertos estándares de calidad mediante la imposición de sanciones a quienes incumplieran esas medidas.

Entre otros puntos, esta resolución ahora eliminada establecía sanciones por:

El exceso de palo en la yerba elaborada, la presencia de elementos extraños o contaminantes , o el incumplimiento del Código Alimentario Argentino .

Prácticas prohibidas en la cosecha, como el uso de machete , el pisoteo del material , la presencia de flores, frutos o hojas quemadas , o el transporte de personal sobre la yerba.

El exceso de semillas , bayas y materiales extraños en la yerba canchada.

Deficiencias en higiene , seguridad, secanza, estacionamiento, identificación de bolsas y control de humedad.

La tenencia, molienda o reprocesamiento del palo , considerado subproducto no apto para uso alimenticio.

La presencia de animales, residuos y plagas en la playa de recepción.

La falta de higiene y seguridad durante la cosecha, quebrado, acondicionado y transporte del producto.

De este modo, la derogación de la Resolución 15/2003 implica que quienes producen yerba mate para el consumo ya no necesitarán cumplir con estos estándares en el proceso de elaboración.