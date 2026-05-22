El trauma de Milei: quiere eliminar el debate presidencial

Javier Milei parece no haber superado, pese a todo, el momento traumático que vivió en el último debate presidencial, cuando Sergio Massa lo acorraló con preguntas sobre su programa de gobierno. Fue una semana antes de que el libertario ganara el balotaje por 12 puntos de diferencia. El proyecto de reforma electoral que el Presidente envió al Congreso propone una modificación que pasó bajo el radar: la eliminación del debate presidencial obligatorio.

“Por sí o por no, Javier, ¿vas a eliminar los subsidios al transporte? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar? Por sí o por no, ¿Tatcher es tu ídola? Por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades?”, lo arrinconó Massa, entonces candidato del peronismo, en la Facultad de Derecho de la UBA, el 12 de noviembre de 2023. Con el diario del lunes, algunos analistas leyeron que la incomodidad de Milei fue tan notoria que hizo que un sector del electorado empatizara con el libertario.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lo cierto es que desde que asumió en la Casa Rosada Milei no se prestó a una sola entrevista con un periodista de línea crítica. El Presidente no quiere enfrentar un cara a cara sin amortiguadores, ni siquiera en el contexto de una campaña electoral.

La iniciativa del oficialismo, que tiene el objetivo central de eliminar las PASO, incluye artículos que intentan modificar la estructura del financiamiento de la política en la Argentina. Elimina los límites a los gastos de campaña, eleva el tope para aportes privados del 2% al 35% y erradica los espacios de publicidad cedidos por el Estado a los partidos.

En definitiva, busca configurar un sistema de financiamiento más desigual, en el que saquen ventaja los partidos con mayor respaldo del sector empresario. Una ley “Fred Machado”, la bautizó un dirigente opositor. En diálogo con apoderados de los partidos de la oposición, los jueces de la Cámara Nacional Electoral dejaron trascender su preocupación por el papel de la Fundación Faro, una usina libertaria que puso 820 millones de dólares en publicidad en redes entre 2025 y 2026 sin declarar el origen de los fondos.

Lo extraño del caso es que, al enviar el proyecto al Congreso, el Gobierno no hizo ninguna referencia a la eliminación del debate presidencial. Había sido establecido en 2016 por una ley que se incorporó al capítulo IV bis del Código Electoral Nacional. El artículo 30 del proyecto oficial propone un texto alternativo de ese artículo del código, sin hacer ninguna mención al debate, pensado para contribuir a un voto más informado.

En medio de una interna feroz en el oficialismo, que Milei no logra controlar, la reforma electoral está empantanada en el Senado, donde empezó a tratarse hace dos semanas. Pero nadie descarta que el Gobierno pueda juntar los votos, sobre todo después de ver cómo se partió el bloque de Unión por la Patria (UP) en la votación para que Carlos Mahiques, uno de los jueces de Lago Escondido y padre del ministro Juan Bautista Mahiques, continúe cinco años más en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Ese quiebre dejó heridas en el principal bloque opositor, con un núcleo duro reducido a 11 de los 21 integrantes. De los nueve senadores peronistas que votaron a favor de Mahiques (entre ellos, Sergio Uñac, lanzado como precandidato presidencial) solo uno dio sus argumentos en la reunión de bloque previa a la sesión. Fue Jesús Rejal, de La Rioja. Dijo que valoraba que Mahiques fue uno de los jueces que en 2018 dispuso la absolución de Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.

En la única reunión de comisión que se hizo para debatir el proyecto de reforma electoral, el oficialismo no dio respuestas sobre la suspensión del debate. En la ley vigente está previsto que se haga entre aquellos candidatos que superen las PASO, justo la instancia que el Gobierno quiere eliminar. Además, el castigo previsto para aquellos candidatos que no cumplan con la obligación de debatir es la suspensión de los espacios gratuitos de publicidad, otra instancia que se pretende eliminar.

“Capaz que alguno no se anime a debatir, será por eso. El debate se hace en todo el mundo. Tanto miramos a Estados Unidos, si hay algo que se hace en las elecciones de Estados Unidos son los debates”, planteó el senador de UP Daniel Bensusán (La Pampa) a María Luz Landívar, la asesora del Ministerio del Interior que fue a defender la iniciativa. No hubo respuesta.