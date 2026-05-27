El peronismo llevó a la Justicia el “Gemelo Digital” de Milei y pidió proteger los datos de los argentinos

El diputado nacional Agustín Rossi presentó un hábeas data colectivo contra el gobierno de Javier Milei para exigir información y frenar el denominado "Gemelo Digital Social", el sistema de inteligencia artificial anunciado por el Ministerio de Capital Humano. La presentación judicial advierte sobre posibles violaciones a la privacidad, el uso masivo de datos personales y la falta de controles sobre información sensible de millones de argentinos.

La oposición peronista decidió avanzar en la Justicia contra el nuevo proyecto tecnológico impulsado por el Gobierno nacional. El ex jefe de Gabinete y actual diputado nacional Agustín Rossi presentó ante el Juzgado Federal N°2 de Rosario una acción de hábeas data colectivo para exigir precisiones sobre el funcionamiento del denominado “Gemelo Digital Social”, el sistema de inteligencia artificial anunciado por el Ministerio de Capital Humano.

La demanda apunta directamente contra el Ministerio encabezado por Sandra Pettovello y solicita una medida cautelar urgente para suspender cualquier implementación, prueba piloto o integración masiva de datos personales vinculada al proyecto. Según el escrito judicial, el Gobierno habría anunciado un esquema de interoperabilidad de bases estatales y procesamiento automatizado de información mediante inteligencia artificial sin explicar qué datos se usarán, qué organismos participarán ni cuáles serán los mecanismos de control y auditoría.

El planteo judicial se apoya en el video difundido por el Ministerio de Capital Humano y replicado por Javier Milei en sus redes sociales. Allí, el Gobierno anunció que Argentina lanzará “el primer gemelo digital social”, un sistema que “integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas”. Para Rossi, frases como "integramos información de múltiples fuentes en una base unificada" o "convocando a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global" implican la posibilidad de procesamiento masivo de datos personales de millones de argentinos, incluso con participación de empresas extranjeras.

La demanda sostiene que el Estado podría reutilizar información recolectada originalmente para fines previsionales, sanitarios, educativos o tributarios en un nuevo sistema de análisis algorítmico y perfilamiento social sin consentimiento de los ciudadanos. "Estamos frente a un tema de enorme gravedad institucional. La innovación tecnológica no puede convertirse en una excusa para avanzar sobre derechos y libertades de los ciudadanos", afirmó Rossi en la gacetilla de prensa difundida tras la presentación judicial.

El argumento central: protección de datos y privacidad

La presentación judicial sostiene que el "Gemelo Digital Social" podría violar distintos artículos de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, especialmente los vinculados al consentimiento informado, la finalidad específica de los datos y la prohibición de reutilización para objetivos distintos a los originales.

Además, el hábeas data advierte sobre el posible tratamiento de datos sensibles relacionados con salud, discapacidad, situación socioeconómica o programas sociales. La acción también cuestiona que el Gobierno no haya dictado una ley específica que regule el funcionamiento de un sistema de integración masiva de datos mediante inteligencia artificial. Según el escrito, la ausencia de un marco legal convierte al proyecto en "una vía de hecho manifiestamente ilegítima".