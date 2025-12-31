Formosa alcanzó 331 trasplantes en 2025 y se destacó su compromiso con la donación de órganos

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Formosa (CUCAIFOR) cierra el año con un balance altamente postivo en el que ubica a la provincia con 331 trasplantes de órganos y tejidos clave para salvarle la vida a cientos de formoseños durante el 2025.

Desde el organismo remarcaron que detrás de cada intervención se encuentra la solidaridad de las familias donantes, quienes en los momentos más dolorosos eligieron convertir una pérdida en vida para otros. En ese sentido, destacaron que gracias a la visión humanitaria del Gobierno de la provincia de Formosa y al compromiso de un equipo de profesionales formoseños, estas intervenciones se convirtieron en verdaderos puentes entre la desesperanza y la vida.

Asimismo, pusieron en valor que cada operativo refleja el compromiso del sistema sanitario provincial, que trabaja de manera permanente para ofrecer una nueva posibilidad de seguir adelante, reencontrarse con los seres queridos y retomar sueños postergados.

Un recurso vital para los formoseños

En diálogo con la Agenfor, el coordinador provincial del CUCAIFOR, Guido Granberg, expresó que desde el Centro y el Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón continúan unidos en esta misión para que cada vez más personas puedan recibir el don invaluable de una nueva oportunidad. "La donación no solo salva vidas: transforma destinos, reconstruye familias y devuelve la luz a quienes la habían perdido", afirmó.

Granberg agregó que el cierre del año genera felicidad y gratitud por el trabajo realizado y por las familias que, con un gesto que definió como heroico, siguen con la elección por la vida. También agradeció al Gobierno provincial por brindar todo lo necesario para sostener los programas de trasplantes renal, hepático, cardíaco, hepatorrenal y renopancreático, y remarcó que el trasplante solo es posible gracias a la donación.

"Cada decisión puede cambiar una vida. Hablar en familia sobre la donación de órganos y ser donante es el acto de amor más grande que podemos dejar como legado. Porque cuando se elige donar, elegimos que la vida continúe", concluyó.

Por otra parte, desde el CUCAIFOR señalaron que a nivel nacional el país también alcanzó cifras históricas en donación y trasplantes durante este año. En lo que va de 2025 se concretaron 906 procesos de donación de órganos, lo que superó el récord previo de 2019, cuando se habían registrado 883 antes de la pandemia. A ello se suman 1242 procesos de donación de tejidos, un nuevo máximo histórico que supera los 1156 alcanzados en 2024.