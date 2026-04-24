El presidente Javier Milei endureció su pelea con los periodistas en medio del mal momento que atraviesa su gestión. El Gobierno le retiró la acreditación a la prensa acreditada en Casa Rosada en medio de denuncias de espionaje contra algunos periodistas. Por esta decisión el propio Milei fue denunciado ante la Justicia. Mientras tanto, avanzan las causas por presunta corrupción sobre la administración libertaria, en particular las que tienen como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lejos de soltarle la mano, el mandatario nacional confirmó que acompañará al ministro coordinador el 29 de abril en su informe de gestión ante el Congreso. En tanto, a pesar de que su imagen cae en las encuestas, el titular del Poder Ejecutivo ya sueña con una reelección en 2027. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.