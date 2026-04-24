El presidente Javier Milei endureció su pelea con los periodistas en medio del mal momento que atraviesa su gestión. El Gobierno le retiró la acreditación a la prensa acreditada en Casa Rosada en medio de denuncias de espionaje contra algunos periodistas. Por esta decisión el propio Milei fue denunciado ante la Justicia. Mientras tanto, avanzan las causas por presunta corrupción sobre la administración libertaria, en particular las que tienen como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lejos de soltarle la mano, el mandatario nacional confirmó que acompañará al ministro coordinador el 29 de abril en su informe de gestión ante el Congreso. En tanto, a pesar de que su imagen cae en las encuestas, el titular del Poder Ejecutivo ya sueña con una reelección en 2027. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei endureció su pelea con el periodismo, banca a Adorni y ya piensa en 2027
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
El Presidente insiste con su pelea con la prensa en medio del mal momento de su gestión, sostiene a su cuestionado jefe de Gabinete y dice que irá por un segundo mandato en 2027.
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Milei recalculó su previsión de inflación y adelantó que irá por la reelección
El Presidente modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año. Además, ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.
Javier Milei modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año y afirmó que "va a empezar con cero". Además, el Presidente reiteró que se presentará para un nuevo mandato y ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.
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El “gasto reprimido” de Milei son penurias para jubilados y trabajadores
La dupla Milei-Caputo dibujaron el superávit financiero de marzo con un abultamiento de la llamada deuda flotante, o como lo dijo el economista Pablo Gerchunoff, un incremento del gasto reprimido. ¿En qué seguirá ajustando La Libertad Avanza?
“Lo del Gobierno de Milei no es ajuste, es gasto reprimido”. Lo dijo el historiador y economista Pablo Gerchunoff durante una entrevista con María O´Donnel y Ernesto Tenembaum (Cenital). La frase también le calza perfecto al ministro de Economía, Luis Caputo, que dibujó el superávit financiero de marzo al patear gastos que en algún momento deberán realizarse (deuda flotante). Ese gasto comprimido fue lo que le complicó la vida a trabajadoras y jubilados, por el freno en las transferencias al PAMI –poniendo en riesgo la vida de ciento de miles de personas- y las empresas de colectivo que tuvieron que suspender recorridos.
Hace 1 hora
Colapsó el sistema de salud: el ajuste de Milei causa más muertes
Crisis en el PAMI, eliminación del plan Remediar y reducción en el envío de vacunas a las provincias. Cada recorte, cada ajuste provoca más enfermedades, más muertes y más angustia, especialmente entre los sectores más vulnerables.
El ajuste feroz del gobierno de Javier Milei está generando un colapso inédito del sistema de salud. El cuadro combina un recorte presupuestario en programas sanitarios clave, una crisis explosiva en el PAMI, la eliminación del plan Remediar y la reducción en el envío de vacunas a las provincias. El resultado es concreto e inquietante: aumento de las tasas de mortalidad e incremento de enfermedades prevenibles.
Hace 2 horas
El fin de la compatibilidad: por qué los monotributistas perderían su pensión por discapac
El artículo 7° del proyecto oficial establece la incompatibilidad absoluta. Qué dice la letra chica para monotributistas y trabajadores registrados.
Si estás en el monotributo, dejás de cobrar la pensión automáticamente.
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Hace 9 horas
Kicillof repudió la censura a periodistas: "Decisión gravísima"
El gobernador bonaerense se pronunció en contra de la prohibición al ingreso de periodistas en Casa Rosada. Lo calificó como "gravísimo" e "incompatible" con la libertad que pregona el presidente Javier Milei.
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El consumo no encuentra piso: sigue cayendo en supermercados y comercios
Los indicadores tanto del consumo masivo como de comercios minoristas se deterioraron entre febrero y marzo, mientras también caen las expectativas del bolsillo a futuro.
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La CGT apunta contra los camaristas que le dieron luz verde a la reforma laboral
Hoy la Cámara del Trabajo levantó el efecto suspensivo de un amparo que regía sobre más de 80 artículos y les devolvió la vigencia.
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Miembros de la Cámara baja enfrentados con el Presidente y su gestión respaldaron a los periodistas expulsados de Casa Rosada. Los proyectos presentados y el intento por activar la comisión de Libertad de Expresión.
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Milei, que construyó su discurso con quejas hacia la casta y la política tradicional, ahora ve amenazada su reelección ante la posible aparición de una nueva figura. El apoyo al Presidente sigue cayendo mes a mes.
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Strada encabezó la reunión de la Comisión de Economía y destacó el "diagnóstico amplio y federal" de la crisis. Fuerte cruce entre un empleado de Río Grande que no cobra sueldo hace 4 meses y el diputado libertario Diego Hartfield. "Nunca tuve deudas en mi vida y hoy tengo deudas y no se qué hacer", criticó.
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