La confianza empresarial alemana alcanza su nivel más bajo desde 2020

FOTO DE ARCHIVO. Un tren de cercanías pasa junto al horizonte con su distrito financiero antes de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE)

La confianza empresarial alemana cayó más de lo previsto en abril, registrando su ‌nivel más bajo desde ‌mayo de 2020, mientras la guerra con Irán amenaza la tan esperada recuperación de la mayor economía de Europa.

El instituto Ifo informó el viernes que su índice de clima empresarial cayó a 84,4 en abril, desde 86,3 en marzo. Los analistas ​consultados por Reuters ⁠habían pronosticado un ligero descenso hasta 85,5.

"La ‌economía alemana se está viendo muy afectada ⁠por la crisis en Irán", ⁠dijo Clemens Fuest, presidente del instituto Ifo.

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Las valoraciones de la situación actual cayeron a 85,4 desde los 86,7 ⁠del mes anterior, mientras que las expectativas ​descendieron a 83,3 desde los 85,9 ‌de marzo.

En consonancia con ‌el descenso del índice Ifo, el índice de ⁠gestores de compras reveló el jueves que el sector privado alemán se contrajo en abril por primera vez en casi un año.

EL CONFLICTO MERMA ​LA CONFIANZA

"La ‌economía alemana está perdiendo la confianza", dijo Klaus Wohlrabe, responsable de encuestas del Ifo.

La encuesta reveló que la confianza empresarial se deterioró en todos los sectores.

"Con la naturaleza intermitente ⁠del conflicto con Irán, la confianza sigue viéndose muy afectada", dijo Alexander Krüger, economista jefe de Hauck Aufhaeuser Lampe.

Advirtió de que, si los precios de la energía se mantienen altos o siguen subiendo, la economía se acercará aún más al estancamiento.

El Ministerio de Economía ‌de Alemania rebajó el miércoles sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 y elevó sus previsiones de inflación.

Jörg Krämer, economista jefe de Commerzbank, dijo que es probable que el crecimiento de este año sea ‌0,4 puntos porcentuales inferior, incluso si el estrecho de Ormuz se reabre a finales de mayo.

"Pero cada día ‌adicional sin envíos ⁠de petróleo a través del estrecho de Ormuz aumenta el riesgo de recesión", ​señaló Kraemer.

Con información de Reuters