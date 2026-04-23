Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada por lesión, pero se espera que juegue el Mundial

Lamine Yamal del FC Barcelona reacciona después de sufrir una lesión

​El delantero del Barcelona Lamine Yamal se perderá ‌lo que ‌queda de temporada debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero se espera que el internacional español ​esté disponible ⁠para la Copa Mundial ‌de este año, según ⁠informó el jueves ⁠el club de LaLiga.

Yamal tuvo que abandonar cojeando el terreno ⁠de juego durante la ​victoria por 1-0 ‌del miércoles en ‌liga ante el Celta de ⁠Vigo, en la que el jugador de 18 años marcó el único ​gol ‌desde el punto de penalti.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine ⁠Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda", dijo el Barcelona en un comunicado.

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"El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine ‌Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del ‌Mundial".

España comenzará su andadura en el Mundial contra Cabo Verde ‌por el ⁠Grupo H el 15 de junio.

Con información de Reuters