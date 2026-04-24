Quién es la ex esposa de Ricardo Arjona: así es Leslie Torres y por qué se separaron

El casamiento impulsivo en Las Vegas reflejó la intensidad que marcó toda la relación

La vida personal de Ricardo Arjona siempre despertó interés, tanto como su carrera musical. Entre sus historias más recordadas aparece su relación con Leslie Torres, una figura clave en sus primeros años de fama. El vínculo, marcado por el amor, la intensidad y un conflictivo final, dejó episodios que aún generan repercusión.

Cómo comenzó la historia entre Ricardo Arjona y Leslie Torres

A fines de la década del 80, cuando Ricardo Arjona tenía apenas 24 años y daba sus primeros pasos en la música, viajó a la Argentina para participar en el Festival OTI de la canción. Aunque no obtuvo premios en el certamen, ese viaje sería determinante en su vida personal.

Durante su estadía conoció a Leslie Torres, una modelo puertorriqueña de 19 años. El encuentro generó un vínculo inmediato que rápidamente se transformó en una relación sólida. Tras algunos meses de distancia, ambos decidieron apostar por la convivencia y se instalaron en México en 1989.

Con el paso del tiempo, la pareja formó una familia: primero nació su hija Adria y, años después, su hijo Ricardo. En paralelo, la relación avanzaba entre decisiones impulsivas y momentos intensos que marcarían su historia.

El casamiento impulsivo en Las Vegas

Uno de los episodios más recordados de la relación entre Ricardo Arjona y Leslie Torres fue su inesperado casamiento en Las Vegas. En aquel momento, el cantante atravesaba una etapa económica compleja y vivía situaciones de inestabilidad.

Según relató el propio artista en distintas entrevistas, el casamiento ocurrió de manera improvisada. Tras una noche marcada por el azar y la emoción, decidió formalizar el vínculo en una capilla que ofrecía ceremonias rápidas. La decisión no respondió a una convicción profunda, sino a un impulso del momento.

Ese episodio, que en su momento pudo parecer anecdótico, con el tiempo adquirió un peso significativo en la historia de la pareja, especialmente por las consecuencias legales y emocionales que vendrían después.

Por qué se separaron Ricardo Arjona y Leslie Torres

El final de la relación entre Ricardo Arjona y Leslie Torres estuvo lejos de ser sencillo. Tras varios años juntos, la pareja se separó en medio de un contexto tenso y conflictivo.

En 2002, Leslie Torres inició una demanda de divorcio en Miami. Entre los argumentos presentados, se mencionaron situaciones de convivencia complejas y acusaciones graves que generaron un fuerte impacto mediático. Por su parte, el cantante respondió con su propia defensa y solicitó la custodia de sus hijos.

El proceso judicial se extendió durante varios años debido a cuestiones burocráticas y de jurisdicción. Finalmente, el divorcio se concretó en 2006. La resolución estableció la custodia compartida de los hijos y una pensión económica a cargo del artista.

Cabe destacar que las acusaciones cruzadas que surgieron durante el proceso no fueron comprobadas, aunque dejaron una marca profunda en la historia personal del músico.

Un encuentro inesperado en Argentina dio inicio a una historia que cambiaría la vida del cantante

Una relación que marcó la vida del cantante

Más allá del conflicto, la relación con Leslie Torres representó uno de los capítulos más importantes en la vida de Ricardo Arjona. El propio artista ha reconocido en distintas oportunidades que se trató de una etapa intensa, con aprendizajes y momentos difíciles.

La historia reúne elementos que suelen aparecer en sus canciones: amor, decisiones impulsivas, conflictos y emociones profundas. Ese recorrido personal, atravesado por la exposición mediática, también contribuyó a construir la figura pública del cantautor. Con el paso de los años, el vínculo quedó en el pasado, pero continúa siendo parte del interés alrededor de su vida privada.