La policía interroga a exmayordomo tras incautar obras de arte en una casa en Portugal

FOTO DE ARCHIVO. La bandera portuguesa se refleja en una ventana del Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil

La policía dijo el viernes que había incautado 278 ‌obras de ‌arte, entre las que se incluyen pinturas posiblemente de Pablo Picasso y Joan Miró, en una vivienda de Portugal, y que estaba interrogando al antiguo ​mayordomo del ⁠difunto propietario, sospechoso de intentar ‌vender algunas de ellas.

Los ⁠agentes indicaron que ⁠las obras de arte, cuya autenticidad aún no se ha confirmado, ⁠se cree que pertenecían a ​un ciudadano estadounidense ‌que había vivido en ‌la localidad de Penalva do ⁠Castelo y falleció en 2024. Añadieron que fueron encontradas en poder del antiguo empleado.

El ​comunicado ‌policial indicaba que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no dio más detalles sobre los posibles ⁠cargos.

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Las redadas y registros en el marco de la "Operación Mayordomo" se llevaron a cabo en colaboración con expertos del Museo Nacional de Machado de Castro, según informó ‌la policía.

Las obras de arte se atribuyen a 27 artistas diferentes, desde el maestro renacentista alemán Alberto Durero, pasando por los modernistas ‌españoles Picasso y Miró, hasta el pintor británico de pop art ‌David Hockney. ⁠El hallazgo también incluye esculturas y otros objetos.

(Información ​de Sérgio Gonçalves; edición de Andrei Khalip y Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)