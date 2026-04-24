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La policía interroga a exmayordomo tras incautar obras de arte en una casa en Portugal

24 de abril, 2026 | 09.24

La policía dijo el viernes que había incautado 278 ‌obras de ‌arte, entre las que se incluyen pinturas posiblemente de Pablo Picasso y Joan Miró, en una vivienda de Portugal, y que estaba interrogando al antiguo ​mayordomo del ⁠difunto propietario, sospechoso de intentar ‌vender algunas de ellas.

Los ⁠agentes indicaron que ⁠las obras de arte, cuya autenticidad aún no se ha confirmado, ⁠se cree que pertenecían a ​un ciudadano estadounidense ‌que había vivido en ‌la localidad de Penalva do ⁠Castelo y falleció en 2024. Añadieron que fueron encontradas en poder del antiguo empleado.

El ​comunicado ‌policial indicaba que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no dio más detalles sobre los posibles ⁠cargos.

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Las redadas y registros en el marco de la "Operación Mayordomo" se llevaron a cabo en colaboración con expertos del Museo Nacional de Machado de Castro, según informó ‌la policía.

Las obras de arte se atribuyen a 27 artistas diferentes, desde el maestro renacentista alemán Alberto Durero, pasando por los modernistas ‌españoles Picasso y Miró, hasta el pintor británico de pop art ‌David Hockney. ⁠El hallazgo también incluye esculturas y otros objetos.

(Información ​de Sérgio Gonçalves; edición de Andrei Khalip y Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

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