Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura se jugará el próximo lunes 27 de abril a las 21:00 (hora Argentina).

Así llegan Huracán y Argentinos Juniors

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán consiguió sólo un punto en su último partido frente a Tigre, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 6.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminaron igualados 4 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Huracán resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Ariel Penel.

Horario Huracán y Argentinos Juniors, según país