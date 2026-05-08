El vicerrector de la UBA advirtió por la situación crítica de los hospitales universitarios.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, lanzó una dura advertencia sobre la parálisis presupuestaria que afecta a los centros de salud dependientes de la institución. Según el funcionario, la falta de envío de fondos por parte del Gobierno Nacional está impactando directamente en la atención de pacientes con patologías graves, particularmente en el Instituto Roffo, especializado en oncología.

“Si vas hoy al Roffo van a tardar más en atenderte”, sentenció el vicerrector, explicando además que, ante la falta de mantenimiento, si un equipo deja de funcionar, los pacientes deben ser trasladados a otros centros para continuar su atención. Según Yacobitti, la situación en el Instituto es crítica y señaló que, actualmente, hay menos tratamientos disponibles para las personas que padecen cáncer y que los pacientes deben enfrentar esperas más prolongadas.

La crisis también se hace sentir con fuerza en el Hospital de Clínicas: de los diez quirófanos con los que cuenta el establecimiento, solo seis están operativos. De acuerdo con las declaraciones de Yacobitti, que citan al director del hospital, Marcelo Melo, estos seis quirófanos funcionan únicamente gracias a que la institución se está endeudando con los proveedores para garantizar los insumos básicos.

Sin fondos y con un conflicto ideológico de fondo, el vicerrector volvió a denunciar que, en lo que va de 2026, el Gobierno nacional no transfirió un solo peso de los 80.000 millones asignados en el presupuesto para los hospitales universitarios. El exdiputado vinculó este desfinanciamiento con una visión política hostil al afirmar que para la actual administración la universidad pública es considerada “el mal”. En este contexto, advirtió que se está poniendo en riesgo la que considera la “única herramienta de movilidad social del país”.

Frente a este escenario de asfixia presupuestaria, el vicerrector convocó a la sociedad a sumarse a la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo el próximo martes 12 en Plaza de Mayo. La movilización busca visibilizar el reclamo por el sostenimiento de la educación pública y el sistema de salud universitario.

La UBA desmintió al Gobierno por el giro de fondos

En este panorama, el Consejo Interuniversitario Nacional volvió a llamar a una marcha universitaria para el próximo martes 12 de mayo para reclamar que se cumpla la ley de financiamiento universitario que ya fue aprobada por el Congreso Nacional. La nueva convocatoria volvió a tomar fuerza luego de un entredicho con el Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que había girado los fondos para los hospitales universitarios cuando, en realidad, firmó una carta enviada a la UBA en la que reconoce que esas partidas nunca fueron transferidas.

Fue el propio Yacobitti quien, a través de sus redes sociales, mostró una nota recibida por la UBA de parte de Álvarez que, por escrito, reconoce que no hubo transferencia hecha para los hospitales universitarios. La respuesta fue luego de que el funcionario nacional haya mostrado planillas con partidas presupuestarias giradas a diversas universidades nacionales en concepto de “función salud”. Sin embargo, allí no aparecían las planillas con los fondos que en concepto de “Hospitales Universitarios” están consignados en el Presupuesto 2026 por casi 80 mil millones de pesos.