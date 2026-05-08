"Vive en el corazón": dolor por la muerte de una querida actriz a los 73 años

El mundo del espectáculo lamenta una nueva y dolorosa pérdida. La reconocida actriz mexicana Xóchitl Vigil falleció a los 73 años de edad y enlutó a toda la industria del entretenimiento.

La confirmación oficial del deceso llegó a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). En un comunicado para la prensa, las autoridades de la entidad detallaron el fallecimiento de la querida artista y destacaron su trayectoria en el mundo del doblaje y la televisión. "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia", publicaron desde la organización para honrar a su histórica socia.

Para toda una generación de espectadores, el rostro de la intérprete quedó grabado a fuego en la memoria gracias a sus inolvidables papeles en la cadena TelevisaUnivision.

Su popularidad alcanzó niveles internacionales tras dar vida a la madre de Dulce María en la aclamada tira juvenil Clase 406. Poco tiempo después, consolidó su fama al encarnar a la mamá de Maite Perroni en el éxito mundial Rebelde. Además, a lo largo de su prolífica carrera, la estrella participó en grandes clásicos como Hogar, dulce hogar y La rosa de Guadalupe.

El adiós de sus colegas

Al descubrir la triste noticia, los televidentes llenaron las plataformas digitales con mensajes de afecto. Por su parte, diferentes figuras del medio artístico también compartieron sus respetos de forma pública. La actriz Laura Flores lamentó su partida con mucha tristeza y valoró su enorme talento vocal. A su vez, el histórico productor Pedro Damián, responsable de sus mayores éxitos en la televisión, le dedicó unas emotivas palabras finales a su compañera: "Extraordinaria actriz, vive en el corazón de los que la conocimos".