Planazo para el fin de semana: llega un festival japonés con shows en vivo y entradas gratis

El festival japonés Koi Nobori Matsuri desembarca en la ciudad de Buenos Aires con desfiles de Kimonos, shows de tambores Taiko y una amplia variedad gastronómica, el evento tendrá entradas gratuitas y estará abierto a toda la comunidad.

Los detalles del festival Koi Nobori Matsuri: el plan ideal para el fin de semana

Los próximos sábado 16 y domingo 17 de mayo la Mercat de Villa Crespo se llenará de colores y peces koi para celebrar a la cultura japonesa. Durante el fin de semana se podrán disfrutar de shows de tambores taiko y bandas de música en vivo, una exhibición y desfile de kimonos, muestras de danzas tradicionales japonesas y una feria cultural.

El festival está inspirado en la celebración del Día del Niño japonés, donde el cielo se llena de koi nobori, es decir, las banderas en forma de pez que para la cultura simbolizan la fuerza, perseverancia y crecimiento.

El evento está pensado para toda la familia y cuenta con entrada completamente gratis. La idea es unir la música, cultura y energía de Japón en un solo lugar. Además, el festival ofrecerá la posibilidad de disfrutar deliciosos platos tradicionales en el sector gastronómico Yatai o comprar algún recuerdo en la feria.

¿Cuáles son los horarios del festival Koi Nobori Matsuri?

Horarios : el evento se realizará el sábado y domingo de 12 a 20 hs

: el evento se realizará el sábado y domingo de 12 a 20 hs Dirección: Thames 747, Mercat Villa Crespo.

En qué consiste la tradición japonesa del Koinobori

Los Koinobori —es decir, las banderas con forma de carpa— son una tradición primaveral japonesa que suele exhibirse el Día del Niño, cada 5 de mayo. De acuerdo a la cultura japonesa, es una forma de expresar el deseo familiar de un crecimiento sano para los niños y niñas de cada familia.

La tradición surgió de rituales de protección del período Nara, comenzó a ser parte de la cultura de los samuráis y en el período de Edo los comerciantes comenzaron a colgarlos como decoración y simbolismo.

En detalle, su significado parte de la leyenda de la "Puerta del Dragón", según la cual una carpa que remonta una cascada se transforma en dragón. Por eso, se los considera un símbolo de superación y crecimiento.

