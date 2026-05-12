Viaje al pasado: el recorrido gratuito que te lleva a conocer la historia de los subtes de Buenos Aires.

En el marco de la Semana de Mayo, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ofrecer una de sus experiencias más especiales para fanáticos del patrimonio porteño, los emblemáticos coches de madera de la Línea A, conocidos como “Las Brujas”, volverán a circular en un paseo nocturno único que promete un verdadero viaje en el tiempo.

La propuesta, organizada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se realizará durante la noche del sábado 16 al domingo 17 de mayo, una vez finalizado el horario habitual del servicio, y permitirá recorrer parte de la histórica Línea A a bordo de estas formaciones centenarias que marcaron generaciones de porteños.

Cómo será el recorrido

El trayecto irá desde la estación Estación Perú hasta Estación Acoyte y regreso, con una duración aproximada de 40 minutos. Habrá tres recorridos programados después de la medianoche y cada viaje contará con cupos limitados. Además, la actividad será completamente gratuita, aunque requerirá inscripción previa obligatoria.

La inscripción se habilitará el miércoles 13 de mayo a las 12 del mediodía a través de la cuenta oficial de Instagram de @basubte, donde se publicarán los formularios correspondientes para cada turno. Solo podrán participar mayores de 18 años, aunque cada persona podrá asistir con un acompañante.

Qué son “Las Brujas” y por qué son tan famosas

Los coches La Brugeoise comenzaron a circular en 1913, cuando se inauguró la Línea A, convirtiéndose en las primeras formaciones del primer subte de América Latina. Fabricados en Bélgica por la empresa Brugeoise et Nivelles, estos vagones de madera estuvieron en servicio regular durante casi 100 años, hasta 2013, un récord de permanencia que los convirtió en una verdadera leyenda del transporte urbano porteño.

Por su valor histórico, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad mediante la Ley 4886, que además estableció la preservación y restauración de varias unidades para fines turísticos y culturales. Actualmente, solo cuatro coches restaurados participan de estos recorridos especiales.

Los coches La Brugeoise comenzaron a circular en 1913, cuando se inauguró la Línea A.

Aunque existe desde hace años la idea de mantener un circuito histórico regular, estos paseos suelen realizarse únicamente en fechas especiales como la Noche de los Museos, el Día de la Independencia, el Día del Himno o celebraciones patrias como esta Semana de Mayo.

Por eso, cada nueva edición genera enorme expectativa y los cupos suelen agotarse en pocos minutos. En redes sociales y foros, muchos usuarios recuerdan estos viajes como una experiencia nostálgica, “era como una montaña rusa”, escribió un usuario en Reddit al recordar los antiguos trayectos en la Línea A.

Más que un simple paseo en subte, la experiencia funciona como una cápsula del tiempo. La Línea A no solo fue pionera en la región, sino también uno de los símbolos más fuertes de la identidad porteña.