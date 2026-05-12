Plátano de sombra en Buenos Aires: origen, cuántos hay, dónde hay más y por qué es el árbol más odiado del otoño.

El plátano de sombra (Platanus hispanica) es uno de los árboles más presentes en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente durante el otoño. Aunque es el más odiado y temido por quienes sufren de alergias, es el principal responsable de que las calles estén llenas de amarillo y naranja durante esta temporada.

Su polen, especialmente en determinadas épocas del año, suele asociarse a alergias estacionales, lo que le dio una fama polémica entre los habitantes de la ciudad. A pesar de esto, sigue siendo un ícono de la ciudad y gana protagonismo durante el otoño.

Historia del plátano de sombra en Buenos Aires

La plantación masiva del plátano en Buenos Aires se intensificó a fines del siglo XIX y principios del XX, en el marco de los primeros grandes planes de arbolado urbano.

Durante ese período, figuras como Domingo Faustino Sarmiento impulsaron una fuerte transformación del espacio público, promoviendo la forestación de calles y plazas como parte de un proyecto de modernización urbana inspirado en modelos europeos.

Sarmiento no fue el único responsable ni el único impulsor directo de esta especie en particular, pero sí fue una figura clave en la consolidación de la idea de llenar la ciudad de árboles.

Plátano de sombra en Buenos Aires: origen, cuántos hay, dónde hay más y por qué es el árbol más odiado del otoño.

Este árbol es tan popular en Buenos Aires debido a su incorporación masiva dentro de los planes de arbolado urbano de la Ciudad de Buenos Aires, ya que se buscaba una especie resistente, de rápido crecimiento y con gran capacidad de brindar sombra en calles y avenidas.

Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los árboles más extendidos del paisaje porteño. Al día de hoy, está muy presente en barrios como Palermo, Recoleta, Belgrano y gran parte del centro de la ciudad, pero también en muchas partes del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Esa expansión hizo que el plátano de sombra pasara a formar parte del día a día de quienes viven en Buenos Aires, incluso cuando no siempre es percibido de manera positiva.

Sin embargo, más allá de esa reputación, el plátano tiene un rol fundamental en la identidad visual de la ciudad. Durante el otoño, sus hojas cambian progresivamente del verde a tonos amarillos, ocres y marrones, generando esos colores tan característicos del otoño en las calles.

Cuántos ejemplares hay en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 70.000 ejemplares de plátano de sombra, según estimaciones basadas en el último censo de arbolado realizado por el Gobierno de la Ciudad. Estos árboles representan aproximadamente el 15% del total del arbolado público lineal de la ciudad.