Quiénes son los jurados de "Es mi sueño", programa de Guido Kaczka en El Trece

Abel Pintos, La Mona Jiménez y Jimena Barón encabezan un panel que ya comenzó a generar repercusión desde su primera emisión.

El debut de Es mi sueño en El Trece presentó al equipo de figuras que integrará el jurado de Es mi sueño. El nuevo reality musical conducido por Guido Kaczka apuesta a una combinación de artistas populares, experiencia en televisión y referentes de distintos géneros musicales.

Abel Pintos y Joaquín Levinton: dos figuras consagradas

Uno de los momentos más destacados de la primera emisión fue la presentación de Abel Pintos, uno de los artistas más reconocidos de la música argentina. El cantante comenzó su carrera siendo adolescente y, con el paso de los años, se consolidó como una de las voces más convocantes del país gracias a éxitos como “Motivos”, “La llave” y “Piedra libre”.

Su llegada al programa generó gran expectativa, especialmente después de su participación en Got Talent Argentina, donde también ocupó el rol de jurado. Durante su presentación en Es mi sueño, el músico confesó sentirse emocionado porque parte del premio del certamen incluirá la posibilidad de que los participantes se presenten en el Teatro Ópera.

Sin embargo, el cantante no estará presente físicamente durante algunas semanas debido a su gira internacional por España, que incluye shows en Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid. Aun así, desde la producción confirmaron que dejó grabadas sus devoluciones para continuar apareciendo al aire.

Otro de los nombres que integra el jurado es Joaquín Levinton, líder de la histórica banda Turf y una de las figuras más reconocidas del rock nacional. Con una trayectoria marcada por éxitos como “Pasos al costado” y “Loco un poco”, el músico aporta una mirada distinta dentro del certamen gracias a su experiencia en escenarios y su estilo descontracturado.

La presencia de Levinton suma diversidad musical al programa y refuerza la apuesta de El Trece por un panel de jurados con perfiles muy distintos, capaces de conectar con públicos de diferentes generaciones.

La Mona Jiménez y Jimena Barón completan el panel principal

Otro de los nombres fuertes del jurado de Es mi sueño es Carlos 'La Mona' Jiménez. El histórico referente del cuarteto cordobés debutó como jurado televisivo con el estilo descontracturado y la energía que lo convirtieron en una leyenda popular.

Durante su ingreso al estudio, el cantante expresó su entusiasmo por esta nueva experiencia. “Hoy es para mí como cuando tenía 16 años y me eligieron para cantar en un cuarteto”, comentó emocionado.

Con más de cinco décadas de trayectoria, La Mona es considerado uno de los artistas más influyentes de la música popular argentina y una figura central del cuarteto cordobés.

La tercera integrante del panel es Jimena Barón, quien ya cuenta con experiencia en realities musicales tras haber participado como jurado en La Academia.

Durante su presentación, Guido Kaczka celebró públicamente que haya aceptado sumarse al proyecto. En tanto, la artista aprovechó el momento para enviarle un saludo a su hijo Momo, que estaba cumpliendo años ese mismo día.

Además de su carrera como actriz, Jimena Barón logró consolidarse en la música pop con canciones que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Cómo serán los reemplazos en Es mi sueño

El reality musical de Guido Kaczka ya prepara reemplazos temporales para algunos jurados debido a compromisos laborales y giras internacionales.

A pocas semanas del estreno, la producción de Es mi sueño ya comenzó a reorganizar el panel debido a los compromisos laborales de algunos jurados.

En el caso de La Mona Jiménez, la gran cantidad de shows y presentaciones en vivo le impedirá participar de varias grabaciones. Según trascendió, el cantante regresará recién a fines de mayo, cuando el reality ya haya avanzado en una nueva etapa.

Por otra parte, Jimena Barón tampoco estará durante dos semanas. Desde la producción aclararon que su ausencia responde únicamente a cuestiones laborales y no a conflictos internos. Durante ese período, su silla será ocupada por Natalie Pérez.

Además, todo indica que el jurado temporal también incluirá a Carlos Baute en reemplazo de La Mona Jiménez y a Joaquín Levinton como parte de la rotación de figuras invitadas.

El nuevo reality musical de Guido Kaczka

Con música en vivo, devoluciones de artistas reconocidos y participantes que buscan cumplir su sueño, Es mi sueño aparece como una de las apuestas más fuertes de El Trece para este 2026.

La combinación de estilos y personalidades dentro del jurado promete convertirse en uno de los principales atractivos del ciclo, que busca competir en el horario central con una propuesta enfocada en el talento y las historias de vida.