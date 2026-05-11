Bianco cargó contra Milei por los comercios cerrados y la caída del consumo: “Que se vaya”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó nuevamente el modelo económico y político de Nación. “Lo que hay que hacer es cambiar el modelo, es decir, que se vaya Milei”, dijo ante la consulta en relación a los cierres de comercios y pymes en toda la provincia sumado al derrumbe del consumo.

El dirigente hizo mención a la crisis actual de cierre de comercios y pymes. “Se están fundiendo todos los negocios. Dos años atrás ibas a la carnicería y los sábados había cola con cuenta DNI, ahora vas y no hay una sola persona, a pesar del descuento de cuenta DNI”, explicó en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. En ese sentido, Bianco agregó que los negocios de ropa “están todos fundidos o fundiéndose”.

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Vale remarcar que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) sufrieron en abril una caída interanual del 3,2% a valores constantes, consolidando una tendencia negativa que preocupa al sector. En términos mensuales, la baja fue del 1,3%, lo que profundizó un retroceso acumulado del 3,5% en lo que va del año, según reveló el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En cuanto a las expectativas, casi la mitad de los encuestados (49%) cree que la situación no cambiará en los próximos 12 meses. Mientras tanto, el 37,2% confía en una mejora (-2,5 p.p. mensual), y un 13,8% anticipa un retroceso. Sin embargo, la mayoría se muestra cautelosa para invertir: el 58,7% considera que el contexto actual no es propicio para desembolsos, frente a un 12,6% que sí lo ve favorable y un 28,7% que aún no se define.

Para el ministro Bianco ello es así porque “el gobierno deja ingresar libremente productos a través de los canales electrónicos”, lo que genera un impacto directo en “todo el comercio textil, de calzado y de productos electrónicos”. “No es como dice el gobierno nacional de que la gente cambió la forma de comprar, eso puede ser, pero si dejás ingresar libremente todos los productos extranjeros a un precio en donde la producción nacional no puede competir la fundís”, indicó.

Finalmente hizo una comparación con lo ocurrido durante los ’90 en el gobierno de Carlos Menem. “En los ’90 los comercios eran los que vendían importados; eran comercios prósperos. Hoy en día como eso es a través de canales electrónicos, ni siquiera beneficia a los comercios. Es la expresión de un gobierno que no se preocupa por la producción y por el comercio; y si no otorga una mejora real en los ingresos de la población va a seguir sucediendo esto”. “Es una agonía muy fuerte”, se sinceró Bianco y cerró: “Lo que hay que hacer es cambiar el modelo, es decir, que se vaya Milei”.