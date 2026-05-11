Tragedia en Santa Cruz: una explosión prendió fuego una casa y murió un bebé y dos jubilados

Santa Cruz: una explosión prendió fuego una casa y murió un bebé y dos jubilados

Un trágico episodio sacudió la localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz, cuando una fuerte explosión provocó un incendio que arrasó con una vivienda del barrio San Antonio de Padua. Como consecuencia, fallecieron un bebé de dos meses y dos jubilados, mientras que siete personas resultaron heridas, varios de ellos menores. Los equipos de emergencia continúan removiendo escombros en busca de más víctimas.

Según relataron vecinos, “se escuchó una detonación muy fuerte” antes de que las llamas consumieran la estructura. En ese momento, residentes intentaron auxiliar a los atrapados hasta la llegada de Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz. La hipótesis principal apunta a una fuga de gas, aunque las causas aún no fueron confirmadas oficialmente.

Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de la provincia, explicó en diálogo con TN: “Hay cuatro menores en estado crítico y una persona mayor. Continuamos levantando escombros para poder rescatar los cuerpos que se encuentran en el lugar”. Además, advirtió que “hay personas que tuvieron que dejar sus casas por la magnitud de la explosión”.

Santa Cruz: una explosión prendió fuego una casa y murió un bebé y dos jubilados

Los medios locales informaron la muerte de tres personas, mientras que otras permanecen desaparecidas. En paralelo, cuatro niños de entre 8 y 12 años fueron trasladados a hospitales cercanos con quemaduras y heridas graves. Tres adultos también fueron hospitalizados y una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras.

Medidas de seguridad tras el incendio

Ante la magnitud del hecho, el Gobierno de Santa Cruz desplegó un operativo sanitario y de contención y se acordonó el perímetro para facilitar las tareas de rescate y evitar el acceso de vecinos. Desde Río Gallegos partió un avión sanitario para posibles derivaciones de urgencia hacia centros de mayor complejidad, incluso en Buenos Aires.

Asimismo, hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron protocolos especiales para recibir pacientes y el Consejo Provincial de Educación habilitó la Escuela Primaria N°72 para asistir a familias afectadas, dado que la onda expansiva provocó daños en viviendas linderas, con rotura de vidrios y estructuras comprometidas. Hasta este mediodía, los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para rescatar a posibles sobrevivientes y contener a las familias que perdieron todo en cuestión de minutos.

