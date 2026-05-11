Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 11 de mayo 2026: el nuevo participante eliminado

Se filtró quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano, según las encuestas.

La nueva gala de Gran Hermano promete convertirse en una de las más tensas de esta edición. La reciente implementación de la “placa oculta” cambió por completo el juego dentro de la casa y dejó a los participantes sin información clave sobre la votación. En medio de la incertidumbre, comenzaron a circular encuestas que anticipan quién se va de Gran Hermano hoy lunes 11 de mayo 2026.

Quiénes quedaron nominados en la gala de eliminación de Gran Hermano

Luego de las distintas instancias y de la confusión generada por la dinámica, la placa final quedó integrada por:

Danelik

Daniela

Zunino

Emanuel

Cinzia

La modalidad de voto negativo se mantuvo sin cambios. Esto significa que el público debe elegir a quién quiere eliminar de la competencia, una decisión que suele favorecer a los participantes más queridos y perjudicar a quienes acumulan mayor rechazo.

En redes sociales, especialmente en X, comenzaron rápidamente las especulaciones sobre quién abandonará la casa en esta nueva eliminación de Gran Hermano. Las encuestas de influencers y especialistas del reality ya muestran una tendencia clara.

Quién se va hoy de Gran Hermano hoy lunes 11 de mayo 2026, según las encuestas

Uno de los sondeos que más repercusión tuvo fue el realizado por Fefe Bongiorno en X. Allí, miles de usuarios participaron para intentar anticipar el resultado de la gala de este lunes 11 de mayo:

Las falsas salvaciones generaron tensión, discusiones y desconfianza entre los jugadores de Gran Hermano

Según los números publicados por el analista, Daniela aparece como la participante más votada para abandonar la casa, con el 35,4% de los votos negativos . Muy cerca se encuentra Zunino , que acumula el 32,5% .

. Muy cerca se encuentra , que acumula el . La diferencia entre ambos es mínima, por lo que todo podría definirse en las últimas horas de votación. Detrás de Daniela y Zunino aparecen Emanuel , Cinzia y Danelik , quienes por el momento tendrían menos riesgo de quedar eliminados.

aparecen , y , quienes por el momento tendrían menos riesgo de quedar eliminados. Aunque las encuestas en redes sociales no son oficiales, en varias oportunidades coincidieron con el resultado final de las galas, por lo que suelen ser tomadas como un indicador del clima del público.

Cómo funciona la nueva placa oculta de Gran Hermano

La producción decidió modificar la dinámica habitual y sorprendió tanto a los jugadores como al público anunciando la "placa oculta". Desde esta semana, los nominados ya no saben con quiénes comparten la placa, algo que alteró las estrategias y generó un clima de tensión constante.

Mientras los participantes permanecieron desorientados, los televidentes sí pudieron seguir cada movimiento en tiempo real. A esto se sumó otra novedad: las falsas salvaciones. Durante la gala, varios jugadores creyeron haber sido rescatados por sus compañeros, aunque en realidad solo una salvación fue verdadera.

La única participante que efectivamente salió de placa fue Luana. El resto de los jugadores recibió información falsa como parte de una estrategia de la producción para incrementar la incertidumbre dentro de la casa.

La nueva placa oculta revolucionó la estrategia dentro de la casa y dejó a los participantes completamente desorientados

Qué puede pasar en la gala de hoy

La expectativa crece entre los seguidores de Gran Hermano, ya que la nueva modalidad dejó escenarios impredecibles y cambió la manera de jugar dentro de la casa más famosa del país.

Las falsas salvaciones provocaron discusiones, nerviosismo y desconfianza entre los participantes, que todavía intentan entender cómo impactará esta dinámica en el desarrollo del reality. Además, el voto negativo vuelve a poner el foco en la imagen pública de cada jugador.

Por el momento, las encuestas posicionan a Daniela y Zunino como los principales candidatos a abandonar la competencia. Sin embargo, la definición oficial recién se conocerá durante la gala de eliminación de este lunes, donde el público tendrá la última palabra.