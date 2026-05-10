Irán afirma que envió su respuesta a la propuesta de paz de Estados Unidos

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán.

Irán envió su respuesta a una propuesta estadounidense para iniciar conversaciones de paz con el fin de poner fin a la guerra, según informó el domingo la agencia de noticias IRNA, al tiempo que se permitía el paso de dos buques por ‌el bloqueado estrecho de Ormuz.

El informe de la IRNA indicaba ‌que la respuesta a la propuesta estadounidense de poner fin a los combates antes de iniciar las conversaciones sobre cuestiones más controvertidas, incluido el programa nuclear de Irán, se había enviado a Pakistán, que actúa como mediador. No se facilitaron detalles de inmediato.

Tras unas 48 horas de relativa calma tras los enfrentamientos esporádicos de la semana pasada, el domingo se detectaron drones hostiles sobre varios países del Golfo, lo que pone de relieve la amenaza a la que sigue enfrentándose la región a pesar del alto el fuego que lleva un mes en vigor.

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Aun así, el buque Al Kharaitiyat, operado por QatarEnergy, atravesó el estrecho sin incidentes y se dirigía al puerto pakistaní de Qasim, según datos de la empresa de análisis marítimo Kpler. Se ​trata del primer buque qatarí que transporta ⁠gas natural licuado en cruzar el estrecho desde que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero.

Fuentes indicaron anteriormente que ‌el traslado, que supuso un pequeño respiro para Pakistán tras una oleada de cortes de electricidad provocados por la interrupción ⁠de las importaciones de gas, había sido aprobado por Irán para fomentar la confianza ⁠con Qatar y Pakistán, ambos mediadores en la guerra.

Además, un granelero con bandera panameña con destino a Brasil que ya había intentado atravesar el estrecho el 4 de mayo lo hizo utilizando una ruta designada por las fuerzas armadas iraníes, según informó el domingo la agencia de noticias semioficial iraní ⁠Tasnim.

TRUMP, BAJO PRESIÓN ANTES DE SU VISITA A CHINA

Con la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China prevista para ​esta semana, ha aumentado la presión para poner fin a la guerra, que ha desencadenado una crisis ‌energética mundial y supone una amenaza creciente para la economía mundial.

Sin embargo, ‌a pesar de los esfuerzos diplomáticos para romper el punto muerto entre ambas partes y del paso del buque cisterna de gas ⁠de Catar, la amenaza para las rutas marítimas y las economías de la región seguía siendo elevada.

El domingo, Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber interceptado dos drones procedentes de Irán, mientras que Qatar condenó un ataque con drones que alcanzó a un buque de carga procedente de Abu Dabi en sus aguas. Kuwait declaró que sus defensas aéreas habían neutralizado drones hostiles que habían entrado en su espacio aéreo.

Teherán ha bloqueado en gran medida el tráfico ​marítimo no iraní a través ‌del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra transportaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y que se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión de la guerra.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, quien el sábado conversó en Miami con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los esfuerzos de mediación de Pakistán para poner fin a la guerra, le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, que utilizar el estrecho de ⁠Ormuz como "herramienta de presión" solo agravaría la crisis.

Le dijo a Araqchi en una llamada telefónica que no se debe comprometer la libertad de navegación, según informó el domingo el ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, sin especificar la fecha exacta de la llamada. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía también habló con Araqchi, según informó un funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores turco.

Los legisladores iraníes han afirmado que están elaborando un proyecto de ley para formalizar la gestión del estrecho por parte de Irán, con cláusulas que incluyen la prohibición de paso a los buques de "Estados hostiles".

En los últimos días se han producido los mayores recrudecimientos de los combates en el estrecho y sus alrededores desde que se iniciara el alto el fuego hace un mes: Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques ‌el viernes y se registraron enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas iraníes y buques estadounidenses en el estrecho.

REPROCHES DE EEUU A SUS ALIADOS

Washington impuso un bloqueo a los buques iraníes el mes pasado, pero Teherán se ha tomado hasta ahora su tiempo antes de responder a los llamados para poner fin a una guerra que, según las encuestas, es impopular entre los votantes estadounidenses que se enfrentan a precios de la gasolina cada vez más altos.

Una evaluación de la CIA indicaba que Irán no sufriría una presión económica grave por el bloqueo estadounidense hasta dentro de unos cuatro meses, según un funcionario estadounidense familiarizado con el ‌asunto.

Un alto funcionario de inteligencia calificó de falsas las "afirmaciones" sobre el análisis de la CIA, que fue publicado por primera vez por el Washington Post.

Estados Unidos ha encontrado poco respaldo internacional en el conflicto, ya que los aliados de la OTAN se han negado a enviar buques para abrir el estrecho de Ormuz sin ‌un acuerdo de paz completo y ⁠una misión con mandato internacional.

Tras reunirse el viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Rubio cuestionó por qué Italia y otros aliados no apoyaban los esfuerzos de Washington para reabrir el estrecho, advirtiendo del peligroso precedente que supondría permitir ​que Teherán controlara una vía navegable internacional.

Reino Unido, que ha estado trabajando con Francia en una propuesta para garantizar el tránsito seguro por el estrecho una vez que la situación se estabilice, anunció el sábado que estaba desplegando un buque de guerra en Oriente Medio como preparación para esa misión multinacional.

Con información de Reuters