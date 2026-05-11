Sony Music suma 45.000 canciones a su catálogo tras un acuerdo con Blackstone

Sony Music Publishing anunció el lunes que compraría la totalidad del catálogo de obras de Recognition Music Group a fondos gestionados por Blackstone , con lo que obtendría acceso a más de 45.000 canciones, entre las que se incluyen temas de Beyoncé, Fleetwood Mac y Rihanna.
Las empresas no revelaron los términos financieros de la adquisición. La transacción ascendió a unos 4.000 millones de dólares, según una fuente familiarizada con la transacción, que pidió permanecer en el anonimato dado que se trata de un asunto confidencial.
Los sellos discográficos y las editoriales compiten por hacerse con los derechos musicales ante los ingresos sólidos y predecibles que generan las plataformas audiovisuales.
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Las empresas de medios buscan cada vez más canciones conocidas para acompañar películas, documentales y series de televisión, mientras que los servicios de "streaming" recurren a catálogos extensos para reforzar su oferta de contenidos premium e impulsar el crecimiento de suscriptores.
Plataformas competidoras y titulares de derechos como Warner Music Group, Spotify y Amazon Music han ampliado de forma similar su planteamiento hacia los catálogos musicales.
El acuerdo se está llevando a cabo en colaboración con una iniciativa de inversión anunciada a principios de este año entre Sony Music Group y el fondo soberano de Singapur GIC, con el objetivo de adquirir y ampliar catálogos musicales de primera calidad en todos los géneros y mercados globales.
Con información de Reuters