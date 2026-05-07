Horarios del subte A: así funciona el servicio de cada día

La línea A del subte es un eje fundamental para conectar el oeste con el centro porteño porque une Plaza de Mayo con San Pedrito. Ya sea que vayas a trabajar, a estudiar o simplemente a pasear por la Avenida de Mayo, conocer los horarios exactos es clave para viajar con tranquilidad.

¿A qué hora pasa el último subte de la Línea A?

La Línea A tiene un cronograma que varía según el día, ya que suele cambiar los fines de semana, feriados y durante eventos masivos. Según la información oficial de Emova, los horarios del último subte están estipulados de la siguiente manera:

De lunes a viernes: si vas hacia Plaza de Mayo, el último tren sale de San Pedrito a las 23:00. En sentido contrario, hacia San Pedrito, la última formación parte de Plaza de Mayo a las 23:26.

si vas hacia Plaza de Mayo, el último tren sale de San Pedrito a las 23:00. En sentido contrario, hacia San Pedrito, la última formación parte de Plaza de Mayo a las 23:26. Sábados : El servicio se extiende un poco más. Desde San Pedrito el último sale a las 23:30, mientras que desde la cabecera Plaza de Mayo sale las 23:57.

: El servicio se extiende un poco más. Desde San Pedrito el último sale a las 23:30, mientras que desde la cabecera Plaza de Mayo sale las 23:57. Domingos y feriados: los horarios se acortan considerablemente. El último tren desde San Pedrito sale a las 22:08 y desde Plaza de Mayo a las 22:36.

Es importante que tengas en cuenta que estos horarios pueden sufrir variaciones de aproximadamente 5 minutos por cuestiones operativas. Por eso, siempre es recomendable que llegues a la estación con un poquito de margen para no perder el servicio.

Frecuencias y horarios de apertura

Es clave saber que la Línea A comienza a funcionar a las 05:30 de lunes a viernes. Mientras que los sábados el servicio de subte arranca a las 06:00 y los domingos y feriados las puertas se abren a las 08:00. En cuanto a la frecuencia, la Línea A es una de las más ágiles del sistema, durante los días hábiles pasa un subte cada 3 minutos, lo que facilita mucho el flujo de pasajeros en horas pico. Los sábados puede demorar unos 6 minutos, y los domingos o días feriados la frecuencia promedio es de 7 minutos. Con estos datos, ya podés moverte por la Ciudad como un experto y sin sorpresas.

El recorrido completo de la línea A

El trayecto entre ambas cabeceras es de, al menos, 26 minutos. El detalle de las estaciones es el siguiente:

San Pedrito

San José de Flores

Carabobo

Puan

Primera Junta

Acoyte

Río de Janeiro

Castro Barros

Loria

Plaza Miserere - Combina con la línea H y el Ferrocarril Sarmiento

Alberti

Pasco.

Congreso.

Saenz Peña

Lima - Combina con la Línea C

Piedras

Perú - Combina con la Línea D y la Línea E

Plaza de Mayo