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Transporte público

Horarios del subte A: así funciona el servicio de cada día

Se trata de la línea que conecta el centro de la ciudad de Buenos Aires con el oeste de la capital. En qué horarios funciona.

07 de mayo, 2026 | 20.53

La línea A del subte es un eje fundamental para conectar el oeste con el centro porteño porque une Plaza de Mayo con San Pedrito. Ya sea que vayas a trabajar, a estudiar o simplemente a pasear por la Avenida de Mayo, conocer los horarios exactos es clave para viajar con tranquilidad. 

¿A qué hora pasa el último subte de la Línea A?

La Línea A tiene un cronograma que varía según el día, ya que suele cambiar los fines de semana, feriados y durante eventos masivos. Según la información oficial de Emova, los horarios del último subte están estipulados de la siguiente manera:

  • De lunes a viernes: si vas hacia Plaza de Mayo, el último tren sale de San Pedrito a las 23:00. En sentido contrario, hacia San Pedrito, la última formación parte de Plaza de Mayo a las 23:26.
  • Sábados: El servicio se extiende un poco más. Desde San Pedrito el último sale a las 23:30, mientras que desde la cabecera Plaza de Mayo sale las 23:57.
  • Domingos y feriados: los horarios se acortan considerablemente. El último tren desde San Pedrito sale a las 22:08 y desde Plaza de Mayo a las 22:36.

Es importante que tengas en cuenta que estos horarios pueden sufrir variaciones de aproximadamente 5 minutos por cuestiones operativas. Por eso, siempre es recomendable que llegues a la estación con un poquito de margen para no perder el servicio.

Frecuencias y horarios de apertura

Es clave saber que la Línea A comienza a funcionar a las 05:30 de lunes a viernes. Mientras que los sábados el servicio de subte arranca a las 06:00 y los domingos y feriados las puertas se abren a las 08:00.  En cuanto a la frecuencia, la Línea A es una de las más ágiles del sistema, durante los días hábiles pasa un subte cada 3 minutos, lo que facilita mucho el flujo de pasajeros en horas pico. Los sábados puede demorar unos 6 minutos, y los domingos o días feriados la frecuencia promedio es de 7 minutos. Con estos datos, ya podés moverte por la Ciudad como un experto y sin sorpresas.

MÁS INFO

El recorrido completo de la línea A

El trayecto entre ambas cabeceras es de, al menos, 26 minutos. El detalle de las estaciones es el siguiente:

  • San Pedrito
  • San José de Flores
  • Carabobo
  • Puan
  • Primera Junta
  • Acoyte
  • Río de Janeiro
  • Castro Barros
  • Loria
  • Plaza Miserere - Combina con la línea H y el Ferrocarril Sarmiento
  • Alberti
  • Pasco.
  • Congreso.
  • Saenz Peña
  • Lima - Combina con la Línea C
  • Piedras
  • Perú - Combina con la Línea D y la Línea E
  • Plaza de Mayo

La línea A conecta San Pedrito y Plaza de Mayo en 26 minutos

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