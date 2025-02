Las 5 curiosidades de la Línea A de subte, la primera en América Latina, que seguro no conocías

Las 5 curiosidades de la Línea A de subte que seguro no conocías.

La Red de Subtes de Buenos Aires contempla uno de los medios de transporte más utilizados por los argentinos en la Ciudad. Cientos de miles de personas llegan desde todos los puntos del país para moverse por el territorio porteño por día a través de sus vías.

Y con más de 100 años de vida, el comienzo de esta larga historia del subte lo dio la Línea A, que no solamente es la primera de Argentina, sino también de toda América Latina, el hemisferio sur y todos los países de habla hispana.

Estos caminos esconden una gran cantidad de secretos que muy pocos conocen, pese a que utilizan el servicio todos los días y durante años. Es por eso que el youtuber Mati en la Ciudad se propuso contarlos todos. Y acá te dejamos 5 curiosidades de la Línea A que seguramente no sabías.

La Línea A se extiende a lo largo de 9,7 kilómetros entre Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Monserrat, y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores. Circula por debajo de la totalidad de la Avenida de Mayo y parte de la Avenida Rivadavia.

1- Plaza de Mayo, la primera

La estación Plaza de Mayo fue inaugurada el 1 de diciembre de 1913 como cabecera de la Línea A. Hasta el día de hoy, lo sigue siendo. Y desde cualquiera de sus plataformas se puede observar este peculiar túnel, que no es otra cosa que el final de la cochera Catedral, de la Compañía de Tranvías Anglo Argentina (CTAA). Ambas líneas están conectadas, lo que permite el traslado de trenes entre ellas.

La Línea A de subtes es la primera de toda América Latina.

2- Perú mantiene su historia

La estación Perú, una de las más hermosas de toda la Red de Subtes de Buenos Aires, está decorada con réplicas de anuncios originales que se habrían visto en el subterráneo en la década de 1920.

3- Piedras, un viaje en el tiempo

La estación Piedras nunca fue restaurada, por lo que es el lugar más cercano para experimentar “un viaje en el tiempo” a 1913. El piso, aunque mantenido, conserva varias baldosas originales, y la guarda lateral es completamente auténtica de su año de origen, ya que nunca fue removida.

4- Lima

La estación Lima fue inaugurada el 1 de diciembre de 1913 junto con el tramo original de la Avenida de Mayo. La estación de la línea C con la que combina con esta fue inaugurada en 1934. Sin embargo, el pasillo que las conecta no existió hasta 1956, por lo que, durante esos más de 20 años, los pasajeros debían salir a la superficie, cruzar la calle y volver a ingresar. Y esto se debía a que pertenecían a dos empresas diferentes: la línea A, a la Compañía de Tranvías Anglo Argentina; y la C, llamada entonces Línea 1, a la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (CHAOPyF).

5- Una peculiaridad histórica

Una peculiaridad de la Línea A es que es la única de toda la red que tiene dos medias estaciones: Alberti, que solo presta servicio a los trenes con dirección a San Pedrito; y Pasco, que solo atiende a los trenes con dirección a Plaza de Mayo. Curiosamente, ambas eran estaciones completas con dos andenes en el pasado.