Las 5 curiosidades de la Línea E de subte que seguro no conocías

La Red de Subtes es uno de los medios de trasporte públicos de la Ciudad de Buenos Aires más utilizados por los vecinos. Abarca una gran cantidad de barrios porteños y cuenta con una gran historia, llena de curiosidades.

Una de sus seis líneas es la E, la cual fue la quinta en inaugurarse, el 20 de junio de 1944. Va desde la estación Retiro hasta la estación Plaza de los Virreyes- Eva Perón, que finaliza en el barrio de Flores. Sobre ella, el youtuber Mati en la Ciudad compartió una serie de secretos y curiosidades que tenés que saber.

Plaza de los Virreyes

La primera de estas curiosidades tiene que ver con la estación Plaza de los Virreyes y su ubicación geográfica: se trata de la estación más austral del mundo. Es que, por cómo está ubicada, si trazáramos una línea imaginaria en el globo, sería la estación más al sur de todas.

Varela

En segundo lugar, aparece el detalle que esconde la estación Varela: se trata de la segunda estación menos usada de toda la red de subte. Cuenta con la particularidad además de conservar el poste con un cartel original de 1985, el año que se abrió justo en la entrada, la cual además es la única.

Avenida de La Plata

Avenida de La Plata logró llegar al cine. Es que esta estación tuvo un rol protagónico en una película argentina llamada Moebius. Pero también, esta estación cuenta con el detalle de sus azulejos. Es que esta línea (al igual que la C y la D) fue construida por la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (CHADOPyF).

La cuestión es que esta compañía se fue del país en 1941, mientras que la estación Avenida de La Plata fue inaugurada en 1966. Por eso, los azulejos que presenta este lugar son una réplica de los originales.

Independencia

Moebius, la película argentina.

Independencia es una de las únicas dos combinaciones en toda la red de subte en donde las estaciones de ambas líneas comparten el mismo nombre: se llama tanto así en la Línea E como en la Línea C.

Y la última de estas curiosidades también tiene que ver con Independencia, pero con un misterio sin resolver. Es que esta estación tiene la “desaparición” de una escalera que la conectaba con la Línea C. Esto se puede ver en la ya mencionada Moebius, donde se aprecia claramente esta escalera, pero en la actualidad no existe ningún acceso directo entre las plataformas de la Línea C y la Línea E.