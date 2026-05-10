Domingo gratis en Buenos Aires: 3 planes imperdibles para salir sin gastar un peso.

Si este domingo querés cortar con la rutina sin vaciar la billetera, Buenos Aires tiene varias opciones culturales y al aire libre para aprovechar. Museos, recorridos históricos y hasta música en vivo forman parte de una agenda que demuestra que no hace falta gastar para tener un gran plan de fin de semana.

Tres propuestas gratuitas para aprovechar este domingo 10 de mayo.

1. Recorrer el Salón de Libros Raros en el Museo Histórico Nacional

Una de las opciones más interesantes del fin de semana está en el Museo Histórico Nacional, donde continúa el Salón de Libros Raros, una muestra que reúne material bibliográfico y fotográfico original del siglo XIX argentino.

La exposición propone un recorrido histórico desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario, con piezas originales y documentos poco vistos que permiten asomarse a otra época. Está abierta de miércoles a domingo de 11 a 18.50 y la entrada es libre y gratuita. Ideal para quienes buscan un plan tranquilo, cultural y con mucho valor histórico.

2. Pasear por el Museo Nacional de Bellas Artes y su muestra al aire libre

El Museo Nacional de Bellas Artes siempre aparece como un clásico que nunca falla, pero este fin de semana suma además el “Paseo de las esculturas”, una propuesta al aire libre para disfrutar arte sin necesidad de encerrarse.

Además, sigue la muestra “Lily Salvo. En el umbral del misterio”, la primera gran exhibición en Argentina dedicada a la artista rioplatense, con más de 40 obras entre grabados, pinturas y dibujos. Puede visitarse de 10 a 19.30 con entrada gratuita. Perfecto para combinar con una caminata por Recoleta y una tarde de otoño.

3. Música gratis en la Usina del Arte

Los domingos por la mañana, la Usina del Arte propone conciertos gratuitos en su Sala de Cámara. Según la agenda cultural oficial, todos los domingos a las 11.30 hay programación musical con distintas formaciones en vivo.

Es uno de esos planes que funcionan tanto para ir solo como en pareja o en familia, especialmente si después se aprovecha para recorrer el barrio de La Boca y la zona de Puerto Madero.