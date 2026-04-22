China presenta un plan para hacer que las ciudades sean más acogedoras para los jóvenes y los niños

FOTO DE ARCHIVO: Niños montan en bicicleta de nieve en el complejo temático de esquí cubierto Shanghai L+SNOW en medio de una alerta naranja por calor en Shanghái, China

​China ha presentado una nueva propuesta en la que insta a las ciudades a integrar el desarrollo ‌de la juventud en ‌la planificación urbana, la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios públicos, como parte de una iniciativa más amplia destinada a hacer que la vida urbana sea más favorable para los jóvenes, los niños y las familias.

El plan, elaborado conjuntamente por 15 departamentos y publicado el ​miércoles, tiene como ⁠objetivo profundizar en la construcción de "ciudades orientadas al desarrollo ‌de la juventud", con medidas que abarcan ⁠el empleo, la vivienda, la asistencia ⁠sanitaria, el apoyo a las familias y los servicios urbanos.

Esto se produce después de que Pekín anunciara en marzo que ⁠construiría una "sociedad favorable a la natalidad" entre 2026 ​y 2030.

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Las autoridades están tratando de revertir ‌el declive demográfico de China ‌después de que los datos oficiales mostraran que los ⁠nacimientos cayeron a 7,92 millones en 2025, con la tasa de natalidad cayendo a un mínimo histórico. La población de China se redujo en 3,39 millones el año ​pasado, el ‌cuarto descenso anual consecutivo.

Las medidas incluyen mejorar los servicios de búsqueda de pareja y los servicios sociales, ampliar las ayudas para el cuidado infantil, promover una mayor cobertura de salas para madres y ⁠bebés en lugares públicos, mejorar la atención materna y pediátrica, reforzar los servicios de cuidado infantil extraescolar y durante las vacaciones, y hacer que el acceso a la escuela sea más equitativo para los hijos de los trabajadores migrantes.

"Para 2030, el concepto de ciudades orientadas al desarrollo de la juventud estará ‌ampliamente consolidado", afirma la política, y añade que para 2035 China aspira a haber creado un "sistema relativamente maduro y completo para el desarrollo de la juventud".

China también publicó el año pasado un plan de desarrollo urbano de alta calidad, ‌destinado a crear ciudades más habitables para 2035.

Este giro se produce tras un crecimiento urbano vertiginoso que en su día impulsó ‌la segunda economía ⁠más grande del mundo, a medida que las autoridades cambian su enfoque del crecimiento rápido ​a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo estable.

Con información de Reuters