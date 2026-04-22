China presenta un plan para hacer que las ciudades sean más acogedoras para los jóvenes y los niños

China ha presentado una nueva propuesta en la que insta a las ciudades a integrar el desarrollo de la juventud en la planificación urbana, la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios públicos, como parte de una iniciativa más amplia destinada a hacer que la vida urbana sea más favorable para los jóvenes, los niños y las familias.
El plan, elaborado conjuntamente por 15 departamentos y publicado el miércoles, tiene como objetivo profundizar en la construcción de "ciudades orientadas al desarrollo de la juventud", con medidas que abarcan el empleo, la vivienda, la asistencia sanitaria, el apoyo a las familias y los servicios urbanos.
Esto se produce después de que Pekín anunciara en marzo que construiría una "sociedad favorable a la natalidad" entre 2026 y 2030.
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Las autoridades están tratando de revertir el declive demográfico de China después de que los datos oficiales mostraran que los nacimientos cayeron a 7,92 millones en 2025, con la tasa de natalidad cayendo a un mínimo histórico. La población de China se redujo en 3,39 millones el año pasado, el cuarto descenso anual consecutivo.
Las medidas incluyen mejorar los servicios de búsqueda de pareja y los servicios sociales, ampliar las ayudas para el cuidado infantil, promover una mayor cobertura de salas para madres y bebés en lugares públicos, mejorar la atención materna y pediátrica, reforzar los servicios de cuidado infantil extraescolar y durante las vacaciones, y hacer que el acceso a la escuela sea más equitativo para los hijos de los trabajadores migrantes.
"Para 2030, el concepto de ciudades orientadas al desarrollo de la juventud estará ampliamente consolidado", afirma la política, y añade que para 2035 China aspira a haber creado un "sistema relativamente maduro y completo para el desarrollo de la juventud".
China también publicó el año pasado un plan de desarrollo urbano de alta calidad, destinado a crear ciudades más habitables para 2035.
Este giro se produce tras un crecimiento urbano vertiginoso que en su día impulsó la segunda economía más grande del mundo, a medida que las autoridades cambian su enfoque del crecimiento rápido a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo estable.
Con información de Reuters