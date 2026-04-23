Conmoción por Nacha Guevara: tuvo que suspender su obra por un accidente

Preocupación por la salud de Nacha Guevara.

En el mundo del espectáculo hay figuras que no necesitan presentación. Y cuando algo les pasa, el impacto es inmediato. Eso fue lo que ocurrió con Nacha Guevara, quien generó preocupación tras la inesperada suspensión de su obra.

Todo estaba listo para el debut de Nacha & Favero en el Teatro Nacional Cervantes, pero a pocas horas del estreno llegó la noticia que nadie quería escuchar: la función quedaba suspendida por tiempo indeterminado. Sin demasiados detalles en un primer momento, los rumores no tardaron en aparecer y el clima de incertidumbre creció rápidamente.

¿Por qué se supendió la obra de Nacha Guevara?

Sin embargo, la propia artista decidió salir a aclarar la situación y, fiel a su estilo, lo hizo sin rodeos. Por un lado, explicó que hubo algunos inconvenientes técnicos en la puesta. Pero lo más relevante fue lo que le ocurrió en su vida personal, un episodio inesperado que terminó siendo determinante.

“La semana pasada, acomodando el placard, me llevé por delante un mueble y me fracturé el dedo del pie derecho”, contó. Un accidente doméstico que, aunque no reviste gravedad, sí la obliga a hacer reposo absoluto durante varias semanas.

La decisión de suspender no fue caprichosa. Nacha fue clara al explicar que no puede subirse al escenario en esas condiciones. “Necesito tiempo para que el hueso suelde bien”, sostuvo, dejando en evidencia que la prioridad es recuperarse por completo antes de retomar la actividad.

¿Qué sucederá con la obra de Nacha Guevara?

Más allá del susto inicial, la artista también aprovechó para llevar tranquilidad a su público. Remarcó que la obra se reprogramará una vez que esté en condiciones y pidió disculpas por la situación, entendiendo la expectativa que había generado el estreno.

Desde la producción, por su parte, informaron que quienes ya habían comprado entradas podrán optar por conservarlas para las nuevas fechas o solicitar la devolución. Una medida necesaria frente a un cambio que fue tan repentino como inevitable.

Nacha Guevara suspendió el estreno de su obra.

El episodio volvió a mostrar algo que muchas veces se pasa por alto: el nivel de exigencia física que implica el escenario, incluso para figuras con una trayectoria tan sólida. Y también la importancia de frenar a tiempo para evitar complicaciones mayores.

El susto ya pasó, pero la repercusión fue fuerte. Porque cuando se trata de Nacha Guevara, cualquier noticia resuena distinto. Y aunque esta vez el motivo fue un accidente doméstico, quedó claro que el cariño del público sigue intacto. Ahora, solo queda esperar su recuperación. Y que, cuando vuelva, lo haga como siempre: con toda su potencia sobre el escenario.