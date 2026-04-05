Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 8 de abril, Estudiantes visita a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores.
Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores
Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.
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Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo A - Fecha 2: vs Flamengo: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo A - Fecha 2: vs Cusco FC: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 3: vs Flamengo: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Independiente Medellín y Estudiantes, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas