Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 8 de abril, Estudiantes visita a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.

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Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 2: vs Flamengo: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 2: vs Cusco FC: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 3: vs Flamengo: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Independiente Medellín y Estudiantes, según país