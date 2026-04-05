Pachuca gana de visita a Cruz Azul con doblete de brasileño Kenedy en torneo mexicano

Pachuca venció el sábado 2-1 como visitante a Cruz Azul con un doblete del brasileño Robert Kenedy en ‌la decimotercera jornada del torneo ‌Clausura del fútbol mexicano.

Los "Tuzos" de Pachuca llegaron a 25 puntos para ubicarse en el cuarto lugar general, mientras que la "Máquina Celeste" de Cruz Azul, que registraba una racha de 11 partidos sin perder, se mantuvo en el segundo sitio con 27 unidades.

"Creo que lo más lindo de todo es que el equipo sigue mostrando ​que puede seguir ⁠creciendo y que ganar un partido como el de hoy, ‌en una cancha difícil y ante un rival complicado ⁠nos llena de energía para seguir ⁠y tratar de clasificar a los play offs que es el primer objetivo y a partir de ahí, seguramente juntos podemos lograr ⁠cosas importantes", dijo el director técnico de Pachuca, el argentino ​Esteban "Tano" Solari.

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"Nosotros creemos en nuestro equipo y ‌en nuestras posibilidades, y vamos a ‌dejar la vida para poder dejar a Pachuca bien alto ⁠en este campeonato y lograr el sueño que todos queremos", agregó.

A la postemporada o liguilla clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho lugares al final de las 17 jornadas de la ​temporada regular.

En ‌el partido, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, Kenedy adelantó a Pachuca a los cinco minutos cuando aprovechó un mal despeje del portero Andrés Gudiño, se quedó con el balón y definió con un potente disparo ⁠de zurda dentro del área.

Cruz Azul empató al final del primer tiempo por conducto del nigeriano Christian Ebere, quien anotó con un potente zurdazo dentro del área chica tras una serie de rebotes.

Kenedy anotó su doblete y el gol del triunfo para Pachuca a los 58 minutos cuando metió el balón pegado al poste derecho con un potente ‌disparo de zurda desde fuera del área.

En los otros partidos del sábado, Atlético de San Luis ganó 2-1 en su visita a Monterrey con goles del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro y David Rodríguez, mientras que para los "Rayados" de Monterrey anotó el serbio Uroš Djurdjević "Djuka".

Querétaro ‌venció 1-0 al actual campeón Toluca gracias al gol de Ali Ávila.

León derrotó 2-0 al Atlas con anotaciones de los colombianos Diber Cambindo y ‌Daniel Arcilla.

Santos Laguna ⁠y América empataron 1-1 con goles del colombiano Cristian Dájome y Alexis Gutiérrez, respectivamente.

La jornada se completará ​el domingo cuando Guadalajara enfrente a Pumas UNAM.

El viernes, Tijuana venció 1-0 a Tigres UANL, Necaxa ganó 2-1 a Mazatlán, mientras que Puebla y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1.

Con información de Reuters