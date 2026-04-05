Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Córdoba hoy domingo 5 de abril

El pronóstico indica una alta probabilidad de precipitaciones, con lluvias que se mantendrán desde la mañana y se extenderán hacia la tarde y la noche

El clima en Córdoba presenta condiciones inestables durante este domingo 5 de abril, con lluvias persistentes y temperaturas bajas. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera una jornada marcada por la humedad y el cielo cubierto, en un contexto donde el clima otoñal comienza a afianzarse en la región.

Pronóstico del tiempo en Córdoba hoy: jornada con lluvias y fresco

El pronóstico del tiempo indica que la jornada estará atravesada por precipitaciones durante gran parte del día. La probabilidad de lluvias alcanza el 90%, lo que anticipa un escenario de inestabilidad tanto en horas de la mañana como hacia la tarde y la noche.

Las condiciones se mantendrán con cielo mayormente cubierto y presencia de lluvias intermitentes, que podrían intensificarse por momentos. Este panorama configura un domingo con escasa mejora en las condiciones generales, lo que impacta en la dinámica cotidiana y en las actividades al aire libre.

Cómo estará el clima en Córdoba durante el domingo

En cuanto a las temperaturas, el clima en Córdoba se presenta fresco, con una mínima de 10 grados y una máxima que apenas alcanzará los 12 grados. Esta amplitud térmica reducida refuerza la sensación de frío durante toda la jornada.

Los vientos soplan desde el sector sur a una velocidad leve, alrededor de 4 km/h, lo que contribuye a mantener el ambiente húmedo y sin grandes variaciones térmicas. La combinación de nubosidad, precipitaciones y viento suave genera un escenario típico del otoño en la provincia.

Hasta cuándo llueve en Córdoba hoy

Según el pronóstico del tiempo, las lluvias no se limitarán a un momento puntual del día. Se esperan precipitaciones desde la mañana y con continuidad durante la tarde, extendiéndose incluso hacia la noche.

Si bien pueden registrarse pausas temporarias, el panorama general no muestra mejoras significativas en el corto plazo. La persistencia de la inestabilidad indica que el clima seguirá condicionado por la presencia de nubosidad y humedad, sin cambios abruptos en las condiciones.

Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y 12 grados, lo que genera una sensación térmica fresca durante toda la jornada

Qué tener en cuenta frente al clima inestable

Ante este escenario, el clima en Córdoba obliga a considerar ciertas precauciones, especialmente en traslados y actividades al aire libre. Las lluvias frecuentes pueden generar acumulación de agua en calles y complicaciones en el tránsito.

Además, las bajas temperaturas invitan a reforzar la protección ante el frío y la humedad. El contexto climático también puede influir en la planificación de la jornada, ya que las condiciones no presentan mejoras a lo largo del día.

En síntesis, el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de abril confirma una jornada inestable, con lluvias persistentes, ambiente fresco y pocas variaciones térmicas. El clima se mantendrá en esta línea durante todo el día, consolidando un inicio de abril con características plenamente otoñales en Córdoba.