Reino Unido intenta atraer expansión de Anthropic tras enfrentamiento con Departamento Defensa EEUU, dice FT

FOTO DE ARCHIVO: Los logotipos del "Departamento de Guerra de Estados Unidos" y de Anthropic se ven en esta ilustración

​El Reino Unido está tratando de convencer a Anthropic para que amplíe ‌su presencia ‌en el país, con el fin de sacar partido de la disputa entre el creador de la aplicación de inteligencia artificial Claude y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, informó ​el domingo ⁠el Financial Times.

Las propuestas del Gobierno ‌británico para Anthropic van ⁠desde la ampliación de ⁠sus oficinas en Londres hasta una cotización dual en bolsa, informó el periódico, citando ⁠a personas con conocimiento de ​los planes.

Anthropic y el ‌Departamento de Ciencia, Innovación ‌y Tecnología de Reino Unido no ⁠respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

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La oficina del primer ministro Keir Starmer ha ​respaldado la ‌labor del departamento, que se presentará al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, cuando este visite el país a finales de ⁠mayo, según el FT.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Anthropic en una lista negra, designando a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional después de que ‌se negó a permitir que el Ejército utilizara el chatbot de IA Claude para la vigilancia estadounidense o para armas autónomas.

Un juez estadounidense bloqueó temporalmente ‌la inclusión en la lista negra, y la empresa emergente de IA tiene pendiente ‌una segunda ⁠demanda por la designación de riesgo para la cadena de ​suministro.

Con información de Reuters