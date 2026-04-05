Chau a los wide legs: el pantalón de jean que es tendencia esta temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Instagram @joanavaz_)

Los pantalones anchos continúan en tendencia y, si bien los wide legs fueron de los más elegidos en años anteriores, esta temporada otoño-invierno 2026 llegan otros jeans a reemplazarlos: los pantalones acampanados. Se trata de una opción igual de cómoda y versátil que pisa fuerte en esta época, especialmente en color gris.

Por qué los pantalones acampanados son tendencia en otoño-invierno 2026

Los jeans acampanados, denominados flare, vuelven a convertirse en una tendencia este otoño-invierno 2026, no solo por su comodidad y versatilidad, sino también por generar una figura más armoniosa: logran dar un efecto de piernas más largas y una silueta bien definida.

Los jeans flare vuelven a imponerse en la temporada otoño-iniverno 2026 (Créditos: Nili Lotan/Gorunway)

Se trata de una prenda de los años 70 que se ha utilizado en anteriores temporadas, pero ahora regresa con una pizca de modernidad. Los pantalones acampanados sirven para outfits elegantes, relajados y hasta loks de noche al lograr ofrecer el equilibrio perfecto entre la comodidad y el estilo.

En este otoño-invierno, los pantalones acampanados se imponen en tonos cálidos y neutros como el marrón chocolate, bordó, verde oliva y el gris, este último en una de las grandes tendencias.

¿Cómo podés combinar los pantalones acampanados?

Los pantalones acampanados de jean volvieron con todo y en el otoño-invierno 2026 se usan más estructurados, de tiro alto y con looks más “armados” que casuales. Algunas claves para combinarlos son:

1. Con prendas ajustadas arriba (equilibrio clave)

El corte acampanado ensancha la parte inferior, por lo que conviene compensar arriba para estilizar la figura, con:

Poleras al cuerpo

Sweaters finitos metidos dentro del pantalón

Bodys o remeras básicas

2. Con chaquetas protagonistas

En 2026 los looks se vuelven más “estructurados”:

Blazers rectos o oversized

Camperas de cuero

Tapados cortos o tipo “neck jacket” (tendencia fuerte)

3. Calzado que suma altura (clave total)

Los acampanados funcionan mejor con algo de plataforma o taco porque se alarga la pierna y evita que se genere una pesadez al caer:

Botas de punta (muy tendencia)

Botinetas con taco ancho

Mocasines con base

Los jeans acampanados pueden utilizarse en looks de tarde, de noche y también formales (Créditos: Melodie Jeng)

4. Lográ looks casuales

Para un estilo más casual podés combinar:

Jean acampanado

Sweater oversize

Zapatillas urbanas

5. Oufits elegantes o de noche

Los flare pasaron de hippie a sofisticados, así que también podés llevarlos a un look más de oficina o para salir de noche:

Oficina

Jean oscuro, una camisa, blazer y botas.

Noche