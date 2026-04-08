Guerras acarrean costos económicos profundos y prolongados para los países: estudio del FMI

Imagen de archivo de un edificio dañado en un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano.

Las guerras ​provocan pérdidas económicas cuantiosas y persistentes en los países donde se libran los combates, con una caída de la producción cercana al 7% en un periodo de cinco años de media, y secuelas económicas que perduran durante más de ‌una década, según un estudio publicado el miércoles ‌por el Fondo Monetario Internacional.

El FMI examinó el costo de los conflictos activos —que se encuentran ahora en los niveles más altos desde el final de la Segunda Guerra Mundial— y las consecuencias macroeconómicas del fuerte aumento del gasto militar en dos capítulos de su próximo informe Perspectivas de la economía mundial. El informe completo se publicará el martes.

Los capítulos no abordan la guerra en Oriente Medio ni el alto el fuego de dos semanas anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a última hora del martes, pero ofrecen una visión exhaustiva de las economías en tiempos de guerra desde 1946, así como datos sobre el ​gasto en armamento de 164 países.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ⁠2024, el último año para el que se dispone de datos, más de 35 países sufrieron conflictos en su territorio ‌y alrededor del 45% de la población mundial vivía en países afectados por ellos.

"Más allá de su ⁠devastador costo humano, las guerras imponen costos económicos elevados y duraderos, y ⁠plantean difíciles disyuntivas macroeconómicas, sobre todo para aquellos países en los que se están produciendo los combates", señaló el FMI en un blog publicado al mismo tiempo.

Los países involucrados en conflictos en el extranjero pueden evitar la destrucción física en su propio territorio ⁠y evitar grandes pérdidas económicas, pero los países vecinos o los socios comerciales clave sentirán el impacto, señaló el ​FMI.

"Las pérdidas de producción derivadas de los conflictos persisten incluso después de una década y ‌suelen superar a las asociadas a crisis financieras o catástrofes ‌naturales graves", se indica en el capítulo del FMI.

El FMI está a punto de recortar sus previsiones de crecimiento ⁠mundial y elevar sus previsiones de inflación como consecuencia de la guerra de Irán, según declaró el lunes a Reuters la directora gerente, Kristalina Georgieva.

El martes, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó que la guerra provocará una cierta ralentización del crecimiento y una aceleración de la inflación, independientemente de la rapidez con la que terminara.

El FMI señaló que los conflictos contribuyeron a una ​depreciación sostenida de ‌la tasa de cambio, a pérdidas de reservas y al aumento de la inflación, ya que el agravamiento de los desequilibrios externos amplificó las tensiones macroeconómicas.

AUMENTO DEL GASTO MILITAR

El aumento de las tensiones geopolíticas y la mayor frecuencia de los conflictos han provocado un fuerte incremento del gasto militar: cerca de la mitad de los países del mundo han aumentado sus presupuestos militares en los últimos cinco años, y se prevén más alzas a ⁠medida que los países de la OTAN elevan el gasto en armamento hasta el 5% del PIB para 2035.

Las ventas de armas de los mayores fabricantes del mundo —muchos de los cuales tienen su sede en Estados Unidos— se han duplicado en términos reales en dos décadas, según el FMI.

Los autores del informe constataron que los grandes auges del gasto en defensa se han vuelto más frecuentes, sobre todo en las economías emergentes y en desarrollo, con auges típicos que duran dos años y medio y un aumento del gasto militar de alrededor del 2,7% del PIB.

Aproximadamente dos tercios de estos aumentos del gasto militar se financiaron mediante un mayor déficit, lo que podría impulsar la ‌actividad económica a medio plazo, pero también elevó la inflación y creó retos a medio plazo, según el FMI. Esto significaba que los aumentos debían coordinarse estrechamente con la política monetaria, añadió.

PRESIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS

De media, los déficits fiscales empeoraron en unos 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública aumentó en unos 7 puntos porcentuales en los tres años siguientes al inicio de un aumento del gasto militar.

Casi una cuarta parte de esos refuerzos se financiaron reordenando las prioridades del gasto, lo que a menudo condujo a ‌una fuerte disminución del gasto público en programas sociales, señaló Andresa Lagerborg, economista del FMI, en un debate grabado sobre el capítulo.

El aumento de la producción también fue menor cuando las armas se compraron a proveedores extranjeros, señaló el FMI. Centrarse en la inversión pública en equipamiento ‌e infraestructura ampliaría el tamaño ⁠del mercado, favorecería las economías de escala y reforzaría la capacidad industrial, al tiempo que limitaría la pérdida de pedidos a favor de proveedores extranjeros, afirmó.

El economista del FMI Hippolyte Balima, uno de los autores ​principales de los capítulos, señaló que los datos también mostraban que la paz es frágil, ya que cerca del 40% de los países recaen en el conflicto en un plazo de cinco años.

Las medidas tempranas para estabilizar las economías, reestructurar la deuda, asegurar el apoyo internacional y aplicar reformas internas eran fundamentales para sentar las bases de una recuperación sólida, agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)