Piastri se centra en reducir la diferencia durante este inesperado parón de la Fórmula 1

Imagen de archivo del piloto australiano Oscar Piastri, de McLaren, celebrando su segundo puesto en el podio del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno, en el circuito de Suzuka, Japón.

Oscar Piastri sabe tan ​bien como cualquiera en la parrilla de Fórmula Uno lo rápido que puede desvanecerse un liderazgo y afronta su inesperado parón de principios de temporada con cierta ‌confianza en que McLaren podrá plantar cara ‌a Mercedes cuando se reanuden las carreras.

El australiano tuvo un comienzo de temporada desastroso, ya que sufrió un accidente de camino a la parrilla en el Gran Premio de Australia y luego no pudo tomar la salida en China debido a un problema eléctrico en su bólido.

Sin embargo, en la tercera prueba, en Japón, Piastri terminó segundo por detrás del Mercedes de Kimi Antonelli, lo que sirvió para recordar de forma oportuna a los aficionados la calidad ​que le permitió la temporada ⁠pasada alcanzar una ventaja de 34 puntos en la lucha por el título tras ‌15 carreras.

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La crisis en Oriente Medio ha obligado a suspender por ahora las ⁠carreras de Baréin y Arabia Saudita, dejando en tierra ⁠durante casi un mes a la caravana de la Fórmula Uno, hasta que se reanuden las carreras en Miami a principios de mayo.

Piastri, que cumplió 25 años el lunes, ve la pausa ⁠en la temporada como una oportunidad para que su equipo, McLaren, se ponga manos ​a la obra para averiguar cómo acortar distancias con Mercedes, que ‌ha ganado las tres pruebas y el ‌sprint de China en lo que va de año.

"Obviamente, la pretemporada de este año ⁠fue muy corta, así que es una pequeña oportunidad para que todos podamos entrenar bien", dijo en un video publicado en las redes sociales esta semana.

"Básicamente, es un poco más de tiempo para prepararnos. Creo que hemos aprendido mucho en las primeras carreras y aún nos queda ​mucho por aprender, ‌así que esto nos da más tiempo para analizar las cosas, sentarnos, asimilarlo todo e intentar volver más fuertes para Miami", agregó.

Piastri, que disputa su tercera temporada en la F1, fue nombrado el miércoles por el Sydney Morning Herald como el deportista mejor pagado de Australia, con unos ingresos estimados de entre 57 ⁠y 59 millones de dólares australianos (entre 40,31 y 41,72 millones de dólares).

Su valor de mercado se disparó el año pasado cuando ganó siete de las primeras 15 carreras con el entonces dominante McLaren y amenazó con poner fin a la larga espera de Australia por un campeón del mundo, que esta temporada cumple 46 años.

Al final, las victorias dejaron de llegar y su compañero de equipo, Lando Norris, se llevó el título, mientras que el repunte de Max Verstappen a finales de temporada ‌con Red Bull relegó al australiano al tercer puesto en la clasificación final.

Fue una experiencia humillante para Piastri, pero de la que claramente ha aprendido, ahora que McLaren busca reducir la clara brecha de rendimiento que Mercedes ha abierto bajo la nueva normativa de esta temporada.

"Sabemos por el año pasado que, incluso cuando tienes el mejor auto, sigues teniendo que pilotarlo a un nivel increíblemente ‌alto", afirmó tras mantener a raya en algunos momentos al Mercedes de George Russell en su carrera hacia el podio de Suzuka.

"Creo que es interesante ver que, cuando otro tiene el auto más rápido, no ‌es tan sencillo. Creo ⁠que el hecho de poder mantener a George detrás durante tanto tiempo fue realmente alentador, pero no nos hacemos ilusiones", comentó.

"Este fin de semana lo ​hicimos todo bien y aun así nos ganaron por 15 segundos, así que tenemos una diferencia bastante grande que cubrir. Estoy seguro de que podemos lograrlo, pero sí, todavía nos queda trabajo por hacer", agregó.

(1 dólar = 1,414 dólares australianos)

Con información de Reuters