Cese de ataques contra Irán implica que juicio por corrupción contra Netanyahu se reanudará el domingo

Imagen de archivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su juicio por cargos de corrupción en el tribunal de distrito de Tel Aviv, Israel.

El juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se prolonga desde hace tiempo, ‌se reanudará el domingo, ‌según informó el jueves el portavoz de los tribunales, pocas horas después de que Israel levantara el estado de emergencia impuesto a raíz de su conflicto con Irán.

Teherán comenzó a atacar el territorio israelí con misiles balísticos y drones después de que Israel y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​lanzaron ataques aéreos ⁠contra Irán el 28 de febrero, alegando que el objetivo ‌era impedir que proyectara su fuerza en el ⁠extranjero, poner fin a su programa ⁠nuclear y fomentar el derrocamiento de sus gobernantes.

El estado de emergencia, que había cerrado colegios y lugares de trabajo, se levantó ⁠el miércoles por la noche, ya que no se ​habían registrado misiles iraníes entrantes desde las ‌3 de la madrugada (medianoche GMT) ‌tras acordarse un alto el fuego. Los intensos ataques israelíes ⁠contra el Líbano por la presencia allí de Hezbolá han puesto en peligro la tregua desde entonces.

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"Con el levantamiento del estado de emergencia y la vuelta al trabajo del sistema ​judicial, las ‌vistas se reanudarán con normalidad", indicó un comunicado de los tribunales israelíes, añadiendo que tendrían lugar entre los domingos y los miércoles.

Netanyahu, el primer primer ministro israelí en ejercicio acusado de un delito, niega los ⁠cargos de soborno, fraude y abuso de confianza presentados en 2019 tras años de investigaciones. Su juicio, que comenzó en 2020 y podría acarrearle penas de cárcel, se ha retrasado repetidamente debido a sus compromisos oficiales, sin que se vislumbre una fecha de finalización.

Trump se ha hecho eco de las peticiones de Netanyahu al ‌presidente de Israel, Isaac Herzog, para que le conceda el indulto, alegando el impacto que tienen las comparecencias regulares ante el tribunal en su capacidad para desempeñar sus funciones.

La oficina de Herzog ha indicado que el departamento de indultos del Ministerio de Justicia ‌recabará opiniones para presentarlas al asesor jurídico del presidente, quien formulará una recomendación, según la práctica habitual. Por lo general, no se ‌conceden indultos en ⁠medio de un juicio.

Los cargos contra Netanyahu, junto con los ataques de Hamás contra Israel en ​octubre de 2023, han dañado su imagen. Israel celebrará elecciones en octubre, que probablemente perderá la coalición de Netanyahu, la más derechista de la historia del país.

(Editado en español por Carlos Serrano)