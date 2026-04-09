La inflación fue del 5,4% en La Plata en marzo y duplicó la de febrero

La inflación de la ciudad de La Plata dio un salto preocupante y volvió a mostrar los límites del relato libertario sobre la suba de precios, al registrar en marzo un 5,4%, lo que supone una duplicación respecto a los 2,6 puntos porcentuales de febrero.

Así lo mostró un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP junto con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata. En el acumulado del primer trimestre, el nivel general avanzó 11,0%, mientras que la variación interanual alcanzó el 34,9%, en un contexto de tendencia ascendente que se viene consolidando desde mediados de 2025.

El principal motor de la suba fue el rubro Transporte y Combustibles, que registró un incremento de 19,9% y explicó más de la mitad del aumento mensual. Dentro de ese capítulo, los combustibles marcaron la mayor variación de toda la serie, con un alza de 21,3%, en línea con la volatilidad internacional del precio del petróleo. A esto se sumaron los aumentos en el transporte público, que subió 15,3% en el mes.

El segundo rubro con mayor incidencia fue Servicios, con una suba de 7,2% y una aceleración de 3,9 puntos porcentuales frente a febrero. En este segmento, los servicios públicos lideraron los aumentos con 14,5%, el mayor incremento desde septiembre de 2024, seguidos por los servicios personales (6,5%) y los del hogar (2,3%).

Por su parte, Alimentos y Bebidas, el componente de mayor peso en la canasta, quedó en tercer lugar en incidencia con una suba de 2,0%, por debajo del promedio general y del registro del mes previo. El aumento estuvo impulsado principalmente por los alimentos para consumo en el hogar (2,1%), con especial incidencia de las carnes.

Entre los productos con mayores subas se destacaron el combustible (+21,3%), el gas natural (+17,3%), la tarifa de colectivo (+15,3%), la electricidad (+12,5%) y el asado (+9,3%). La concentración de aumentos en energía, transporte y alimentos refuerza un escenario de presión inflacionaria sobre bienes y servicios clave para la vida cotidiana y los costos de la actividad económica.

Se espera una inflación de 2,3% en abril

Durante la primera semana de abril, los precios de los alimentos registraron un incremento moderado pero extendido en la mayoría de los rubros relevados. De acuerdo con el último informe de EcoGo, “durante la primera semana del mes los precios de la comida consumida dentro del hogar registraron una suba de 0,5%”.

A nivel general, la inflación proyectada para abril se ubica en un rango similar al de los alimentos. Según EcoGo, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual”. La consultora advirtió que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”, en función de la evolución de los precios en las próximas semanas.

El informe señaló que “durante abril, la dinámica de precios se ve influenciada por el efecto arrastre de los combustibles”. “Si bien las principales refinadoras del país acordaron congelar los precios por 45 días, el incremento del 11,4% registrado en marzo dejó un arrastre estadístico del 8% para el mes en curso, lo que se traduce en una incidencia en la inflación del 0,34%”, explicó EcoGo.

A este factor se suma la estacionalidad en algunos rubros. “Paralelamente, la estacionalidad en el rubro de indumentaria continúa presionando al alza debido al recambio de temporada”, sostuvo el documento. La proyección ubica al nivel general en una suba mensual de 2,3%, con una variación interanual de 33,7% y un acumulado en el año de 11,5%.