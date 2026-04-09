Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, dejará Red Bull para fichar por McLaren

Imagen de archivo del ingeniero de Red Bull Racing Gianpiero Lambiase celebrando la victoria de su equipo en el Gran Premio de Las Vegas (EEUU) de Fórmula Uno.

​Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Fórmula 1 de Max Verstappen desde hace mucho tiempo, dejará Red Bull para incorporarse a McLaren en un puesto de apoyo ‌al director del equipo, Andrea Stella.

Ninguno ‌de los dos equipos hizo comentarios inmediatos el jueves, pero fuentes internas de alto nivel confirmaron a Reuters el fichaje, del que informaron por primera vez los medios holandeses.

La noticia también fue difundida por la BBC y Sky Sports, que apuntaban a 2028 como la fecha probable de inicio para un hombre que lleva trabajando con Verstappen desde 2016 y que ha desempeñado un papel clave en ayudar al piloto holandés a conseguir cuatro campeonatos del ​mundo.

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Lambiase, de 45 años, ⁠también había sido vinculado con Aston Martin, con sede en Silverstone, cuyo director de ‌equipo es el antiguo diseñador estrella de Red Bull, Adrian Newey.

Mientras que ⁠Aston Martin ha sufrido un comienzo de temporada de ⁠pesadilla, luchando incluso por terminar las carreras con un motor Honda poco competitivo, McLaren ganó ambos títulos el año pasado con el campeón Lando Norris y su compañero de equipo Oscar ⁠Piastri.

Se espera que Lambiase se convierta en jefe de ingeniería de carrera en ​McLaren una vez que finalice un periodo de licencia que ‌podría ser largo, mientras que el exingeniero de ‌Ferrari Stella continuará en su puesto.

Stella, que trabajó con Michael Schumacher en la ⁠época dorada de Ferrari a principios de la década de 2000, tiene un contrato de varios años con McLaren y no tiene intención de volver a Maranello, a pesar de algunas especulaciones de los medios sobre su futuro.

La relación cercana pero franca entre Verstappen y "GP" ​a través de ‌la radio del equipo se ha convertido en algo habitual en la Fórmula 1, similar a la pareja formada por Lewis Hamilton y Peter "Bono" Bonnington durante la etapa del siete veces campeón del mundo en Mercedes.

El exjefe de Red Bull, Christian Horner, despedido en julio, comparó en su día esa relación con ⁠la de "una pareja de casados que discute sobre qué ver en la televisión. "La dinámica entre ambos es tan intensa que, en medio de todo, uno se pregunta quién se supone que es el piloto y quién el ingeniero".

La pérdida del británico supondrá un duro golpe para Verstappen, tras la marcha de otras figuras importantes en las últimas temporadas y el declive del rendimiento en pista de un Red Bull que en su día fue dominante, pero el piloto de 28 años ‌también ha puesto cada vez más en duda su propia continuidad en el deporte.

"Estoy pensando en todo lo que ocurre dentro de este paddock", declaró el mes pasado en Japón.

A Verstappen no le entusiasma la nueva era de motores del deporte ni las normas que obligan a los pilotos a gestionar el despliegue de energía y a tomar las curvas a menos de ‌la velocidad máxima.

En 2021, cuando ganaron su primer título juntos, el holandés llegó a decir que no continuaría sin Lambiase.

"Le he dicho que solo trabajo con él. En cuanto él se retire, yo ‌también lo haré", declaró ⁠a la cadena holandesa Ziggo Sport. "A veces podemos ser bastante estrictos el uno con el otro, pero eso es lo que quiero. Él tiene ​que decirme cuando me estoy comportando como un idiota y yo tengo que decírselo a él".

McLaren ya cuenta con los antiguos empleados de Red Bull Rob Marshall y Will Courtenay en puestos de responsabilidad como jefe de diseño y director deportivo, respectivamente.

(Editado en español por Carlos Serrano)