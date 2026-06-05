Las autoridades alemanas inician una investigación sobre el incidente del Boeing 787 en Fráncfort

FOTO DE ARCHIVO. Un Boeing de Lufthansa rodeado de ambulancias y otros vehículos de emergencia

La Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes ‌de Aviación (BFU, ‌por sus siglas en alemán) ha iniciado una investigación sobre el avión Boeing 787 cuyo tren de aterrizaje delantero colapsó el jueves en una ​puerta del ⁠aeropuerto de Fráncfort, según un ‌portavoz de la BFU.

• ⁠Se espera un ⁠informe provisional en unas ocho semanas, y el informe final en ⁠alrededor de un año, ​dijo el portavoz.

• Lufthansa, ‌que operaba la ‌aeronave, dijo que varios miembros ⁠de la tripulación y personal de tierra sufrieron heridas leves y fueron hospitalizados. Dos ​trabajadores ‌de Lufthansa que fueron hospitalizados brevemente el jueves pudieron recibir el alta ese mismo día.

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• El Boeing ⁠787-9 afectado será reparado después de la investigación, dijo Lufthansa.

• Los pasajeros aún no habían embarcado en la aeronave.

• El incidente ocurrió a las 12:45 hora ‌local (1045 GMT) del jueves, y el avión tenía previsto partir hacia Los Ángeles como vuelo LH450.

• El Boeing 787-9 es una ‌incorporación relativamente nueva para el grupo Lufthansa, que prevé retirar gradualmente ‌aviones menos ⁠eficientes y simplificar su flota.

Con información de Reuters