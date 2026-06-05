Paro de actividades en un banco este viernes por una protesta de bancarios

La Asociación Bancaria anunció una profundización del conflicto con el Banco Supervielle y resolvió realizar este viernes asambleas y ceses de actividades en distintas sucursales del país, luego de denunciar nuevos despidos y la ausencia de autoridades de la entidad en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que el banco “ha profundizado las prácticas que dieron origen al conflicto”, avanzando con “nuevos despidos y desvinculaciones bajo modalidades agraviantes”. Según La Bancaria, las medidas afectan a trabajadores en un contexto de deterioro económico y dificultades para la reinserción laboral.

El sindicato que dirige Sergio Palazzo también denunció que el Supervielle despidió a empleados que se encontraban con licencia por enfermedad y afirmó que algunos quedaron sin cobertura médica tras la desvinculación. Para el gremio, estas conductas representan un “claro desconocimiento de los derechos fundamentales y garantías básicas” de los trabajadores.

En este contexto, la organización sindical anunció que resolvió profundizar el plan de lucha con medidas gremiales en todo el país, que consistirán en asambleas y ceses de actividades en diferentes sucursales del Supervielle, aunque bajo la modalidad que defina cada seccional, mientras el conflicto continúa sin acuerdo entre las partes.

"Frente a la falta de respuestas satisfactorias y ante la persistencia de estas políticas de ajuste, la Asociación Bancaria ha resuelto profundizar las medidas de acción directa en todo el país, hoy viernes 5 de junio, realizando asambleas y ceses de actividades, bajo las modalidades que determine cada Seccional, en el marco del conflicto provocado exclusivamente por la actitud irresponsable e intransigente del Banco Supervielle", advirtió el comunicado del gremio en ese sentido.

Cuánto gana un empleado bancario tras el aumento de junio

Los empleados bancarios cobrarán en junio de 2026 con una nueva actualización salarial producto del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector. La mejora corresponde al ajuste del 2,6% vinculado a la inflación de abril y se liquidará junto con los haberes del mes.

El entendimiento forma parte del mecanismo de actualización automática que mantiene el gremio encabezado por Sergio Palazzo, mediante el cual los salarios se ajustan periódicamente siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este incremento, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 respecto de los niveles vigentes a fines de 2025.

Tras la última actualización paritaria, el salario inicial de la actividad bancaria quedó establecido en $2.319.195,20. De esta manera, los empleados del sector financiero continúan ubicándose entre los trabajadores mejor remunerados del mercado laboral argentino. El ajuste alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos.