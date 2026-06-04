Trump dice que nombrará a Todd Blanche fiscal general de EEUU

Imagen de archivo del fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, Washington, D.C., EEUU.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el jueves nombrará al fiscal general ‌en funciones, Todd ‌Blanche, para dirigir de forma permanente el Departamento de Justicia, lo que convertirá a su antiguo abogado personal en el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país.

"Es el fiscal general en funciones. Mañana. Voy a dar instrucciones ​a Dan (Scavino) y ⁠a todos los que participan en ese ‌proceso tan complicado —que creo que va a ⁠ser muy rápido— para que ⁠lo nombraremos fiscal general permanente", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca, según un video ⁠publicado en la red social X a ​última hora del miércoles por su ‌asesor Scavino.

Blanche, de 51 años, ‌asumió el liderazgo del departamento después de ⁠que Trump despidió a Pam Bondi en abril, en medio de la tensión por la publicación por parte de la agencia de archivos relacionados ​con el ‌fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y la frustración por que no actuara con suficiente contundencia contra los supuestos enemigos políticos de la Casa Blanca.

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Blanche se ha enfrentado a críticas ⁠por parte de senadores republicanos, e incluso de algunos asesores de la Casa Blanca, por el plan del Departamento de Justicia, ahora descartado, de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para las víctimas de la supuesta "utilización como arma" por parte del Gobierno.

El ‌martes afirmó que el departamento no seguirá adelante con el plan, que desató una feroz oposición bipartidista y amenazó con hacer descarrilar un paquete de financiación de 72.000 millones de dólares para la campaña ‌de Trump contra la inmigración.

Blanche necesitaría un apoyo casi unánime de los republicanos en el Senado, donde estos ‌controlan la ⁠cámara por un estrecho margen de 53 a 47.

Trump afirmó en una entrevista ​emitida el miércoles que probablemente nombraría a Blanche para el cargo permanente.

Con información de Reuters