LA28 estudiará los partidos del Mundial en Los Ángeles como prueba para los JJOO, dice su CEO

FOTO DE ARCHIVO. El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, y el presidente y director general de LA28, Casey Wasserman, posan tras una rueda de prensa en la que se informó sobre los avances de los Juegos Olímpicos de 2028, en Los Ángeles

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles utilizarán los partidos de la Copa Mundial de 2026 en la ciudad ‌como una oportunidad clave de ‌aprendizaje en transporte, seguridad y movimiento de multitudes mientras se preparan para organizar los Juegos de 2028, dijo a Reuters el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover.

El Mundial llevará ocho partidos a Los Ángeles, con encuentros en el SoFi Stadium, lo que ofrecerá a los planificadores olímpicos una prueba en vivo de cómo se gestiona en la zona un gran acontecimiento ​deportivo global antes ⁠de la llegada, dos años después, de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos ‌mucho mayores.

"Nos da la oportunidad de analizar el transporte, nos ⁠da la oportunidad de estudiar la seguridad, ⁠nos da la oportunidad de ver cómo mueven a los aficionados", dijo Hoover en una entrevista el jueves.

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"Para nuestro caso, podemos tomarlo y luego escalarlo", ⁠añadió, al señalar que LA28 incluirá 50 sedes de competición y ​unos 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos.

Hoover dijo que ‌el comité organizador ha desarrollado una relación ‌sólida con la FIFA y espera que las lecciones del torneo ⁠de fútbol se incorporen directamente a la planificación olímpica.

Los comentarios se produjeron tras tres días de reuniones entre LA28 y la Comisión de Coordinación del Comité Olímpico Internacional en Los Ángeles para revisar los preparativos.

Hoover dijo ​que el ‌COI examinó operaciones, sedes, modelos de ejecución, participación comunitaria, el relevo de la antorcha, impacto económico y sostenibilidad.

"El nivel de entusiasmo es eléctrico", dijo Hoover. "Tener al COI aquí con nosotros (...) y escuchar los resultados de su evaluación sobre dónde estamos me da aún ⁠más confianza en que vamos a ofrecer unos Juegos como ningún otro".

NO HAY MANUAL PARA UNOS JUEGOS DE LOS ÁNGELES DE GRAN ESCALA

Dijo que el mayor desafío sigue siendo el enorme tamaño y la complejidad del acontecimiento.

Los Juegos de Los Ángeles serán los más grandes de la historia en términos de programación, con 36 deportes repartidos en más de 800 pruebas.

"Nadie ha hecho unos Juegos ‌Olímpicos de este tamaño, de esta escala y de este alcance", dijo Hoover. "No hay ningún manual al que podamos recurrir".

Los organizadores están aprovechando la experiencia de sedes recientes y futuras, incluidas París 2024, Milán-Cortina 2026, Brisbane 2032 y Utah 2034, dijo.

Hoover dijo que la próxima salida a la venta de las entradas ‌olímpicas está prevista para agosto, después de lo que describió como una demanda inicial récord. Las entradas paralímpicas, la mascota, el diseño de la antorcha y los ‌detalles del relevo ⁠de la antorcha se esperan para 2027.

El relevo de la antorcha visitará los 50 estados de Estados Unidos durante 100 ​días, comenzará en abril de 2028 y terminará en Los Ángeles el 14 de julio de 2028, el día de la ceremonia inaugural olímpica.

Con información de Reuters