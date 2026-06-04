Murió José Sanfilippo a los 91 años: se fue un ídolo de San Lorenzo y goleador del fútbol argentino

Murió José Sanfilippo a los 91 años: se fue un ídolo de San Lorenzo y goleador

A los 91 años murió José Sanfilippo, exjugador de San Lorenzo, Boca Juniors y Banfield este jueves 4 de junio del 2026. El "Nene", goleador histórico del "Ciclón", marcó un antes y un después en la historia del club siendo su máximo artillero, además de haber vestido otras camisetas. Sin embargo, es sin duda alguna una leyenda del equipo de Boedo, el cual confirmó la triste noticia de su deceso. Cabe destacar que también vistió los colores de la Selección Argentina, participó en dos mundiales y ganó una Copa América.

Con respecto a su recorrido en el ámbito local, hizo su debut con el "Azulgrana" en 1953 para afianzarse dos años más tarde en el equipo titular. En 1959 cosechó su primer título con el equipo de sus amores siendo por segunda vez consecutiva el goleador del campeonato. En 1963 se calzó la "Azul y Oro", año en el que además llegó a la final de la Copa Libertadores perdiendo con el Santos de Pelé y meses después arribó a Nacional de Montevideo. En 1966 volvió a nuestro país para jugar en el "Taladro" y tras varias temporadas en el fútbol brasileño regresó a San Lorenzo en 1972, retirándose con dos torneos al hilo.

La carrera de José Sanfilippo

Clubes : San Lorenzo, Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangu y Bahía de Brasil.

: San Lorenzo, Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangu y Bahía de Brasil. Partidos jugados : 484.

: 484. Goles : 344.

: 344. Títulos: Primera División 1959, Torneo Metropolitano 1972 y Torneo Nacional 1972 con San Lorenzo; Torneo Cuadrangular 1964 con Nacional, Campeonato Baiano 1970 y 1971 con Bahía; Oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955 y Copa América Perú 1957 con la Selección Argentina.

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