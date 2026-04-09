Donnarumma niega que los jugadores italianos quisieran una prima por clasificarse para el Mundial

Imagen de archivo del arquero italiano Gianluigi Donnarumma después de ser eliminado por Bosnia-Herzegovina en el último partido de la repesca para el Mundial en el estadio Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina.

El ​arquero italiano Gianluigi Donnarumma afirmó sentirse dolido por las informaciones que indicaron ‌que los jugadores ‌de la selección nacional exigieron una prima en caso de clasificarse para el Mundial de este año.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, se quedó fuera de la fase final por tercera vez consecutiva tras ​perder por 4-1 ⁠en la tanda de penales ante ‌Bosnia y Herzegovina en la final ⁠de la repesca el ⁠mes pasado.

"Como capitán, nunca fui a pedirle ni un solo euro a la selección italiana", ⁠declaró Donnarumma a Sky Sports Italia.

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"Lo ​que hace la selección, como ‌siempre, en todas las ‌competiciones, es hacer un regalo a los ⁠jugadores que se clasifican para un torneo", señaló. "Eso era todo, pero nadie pidió nada a la federación; nuestra recompensa ​era poder ‌ir al Mundial".

El fracaso de Italia a la hora de clasificarse para el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de ⁠julio en Norteamérica provocó la dimisión del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, en medio de la presión política, y la renuncia del exguardameta Gianluigi Buffon como jefe de la delegación del equipo.

El seleccionador, ‌Gennaro Gattuso, también dejó su cargo.

"Tenemos que empezar de cero, seguir adelante", dijo Donnarumma, de 27 años. "Tenemos que recuperarnos; quedan cuatro años hasta el próximo Mundial y, mientras tanto, ‌hay competiciones importantes como la Eurocopa y la Liga de Naciones".

"Antes de pensar en el ‌Mundial, tenemos ⁠que centrarnos en estos grandes torneos que hay entre medias y ​tenemos que volver a empezar con fuerza desde ya", agregó.

Con información de Reuters