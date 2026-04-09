Línea 51: nuevos horarios de los Expresos a Cañuelas y San Vicente

La empresa San Vicente SAT activó la nueva grilla de horarios de sus servicios Expresos de la línea 51 que unen Cañuelas y San Vicente con el barrio porteño de Constitución.

Las variantes que transitan también por Barracas, Puente Pueyrredón, Avellaneda, Gerli, Lanús y Remedios de Escalada, entre otros puntos de la zona sur del Conurbano bonaerense, se sumarán a las existentes Canning, con una parada en la Estación Ezeiza.

¿Cuáles son los horarios de la línea 51 ramal Expreso?

Las unidades del ramal Expreso de la línea 51 mostrarán los siguientes cronogramas de horarios de inicio y finalización de lunes a viernes, conforme a los puntos de conexión:

Cañuelas - Plaza Constitución | Plaza Constitución - Cañuelas

Primeros servicios

Salida desde Plaza Constitución: 6:02 hrs

Llegada a Cañuelas: 8:00 hrs

Salida desde Cañuelas: 3:52 hrs

Llegada a Plaza Constitución: 5:43 hrs

Últimos servicios

Salida desde Plaza Constitución: 20:52 hrs

Llegada a Cañuelas: 22:50 hrs

Salida desde Cañuelas: 18:30 hrs

Llega a Plaza Constitución: 20:33 hrs

San Vicente - Plaza Constitución | Plaza Constitución - San Vicente

Primeros servicios

Salida desde Plaza Constitución: 6:40 hrs

Llegada a San Vicente: 8:20 hrs

Salida desde San Vicente: 4:50 hrs

Llegada a Plaza Constitución: 6:30 hrs

Últimos servicios

Salida desde Plaza Constitución: 22:20 hrs

Llegada a San Vicente: 23:45 hrs

Salida desde San Vicente: 20:30 hrs

Llega a Plaza Constitución: 22:00 hrs

Recorrido de los servicios expresos de la línea 51

San Vicente y Cañuelas

Desde la terminal de Brasil y Santiago del Estero salen los servicios expresos, parando en Constitución y en Avenida Independencia y Bernardo de Irigoyen (esta parada hace que se denominen a estos, como Ramales por UADE, la Universidad Argentina de la Empresa que está sobre la Avenida 9 de Julio).



Desde Aquí sube a la Autopista 25 de Mayo, dependiendo el horario puede ir por el Carril Central del Metrobus 25 de Mayo, donde no tiene ninguna parada hasta cuando ya transita por Autopista Dellepiane a la altura de la Avenida Escalada y luego en Lugano. Cruza la Avenida General Paz y sale a provincia por la Autopista Ricchieri pasando por Mercado Central, Puente 12, Ciudad Evita hasta la Ruta 205, luego sigue por esta y en el cruce con la Autopista Ezeiza Cañuelas donde se dividen.

Expreso San Vicente

Luego del Cruce con la Autopista Ezeiza Cañuelas sale al Coto de Ezeiza, y sigue por la Ruta 58. Las paradas intermedias marcadas en el esquema de horarios son Puente 12, C Flores y Malibú .

Pasa por Canning, donde están Las Toscas Canning Shopping y el Paseo Plaza Canning, unos cuantos Barrios Cerrados y Countrys entre los que se destacan el Saint Thomas, Campo Azul, Don Joaquín, El Lauquen Club de Campo, El Rebenque, hasta la Autopista Presidente Perón, donde toma la Ruta 16.

Por Ruta 16 están Santa Rita, San Lucas y Santo Domingo y luego ya toma la calle de El Pampero hasta llegar a San Vicente donde finaliza su recorrido.