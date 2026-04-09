El Líbano declara día de luto nacional tras los ataques de Israel

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán parece encontrar una nueva meseta luego de que los países beligerantes anunciaron una prórroga de la tregua por dos semanas y el inicio de conversaciones este viernes en Islamabad. A pesar del acuerdo, las tensiones en la región se mantienen: el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, anunció un día de luto nacional este jueves por las personas fallecidas y heridas en los ataques ejecutados por Israel contra centenares de civiles. Salam informó que se mantiene en contacto con líderes árabes y figuras internacionales para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos con el fin de detener los ataques israelíes. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este jueves 9 de abril de 2026.