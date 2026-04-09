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El Líbano declara día de luto nacional tras los ataques de Israel

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

El ataque israelí del miércoles dejó al menos 254 muertos y 1.165 heridos. Los barrios densamente poblados de Beirut son las zonas más afectadas.

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán parece encontrar una nueva meseta luego de que los países beligerantes anunciaron una prórroga de la tregua por dos semanas y el inicio de conversaciones este viernes en Islamabad. A pesar del acuerdo, las tensiones en la región se mantienen: el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, anunció un día de luto nacional este jueves por las personas fallecidas y heridas en los ataques ejecutados por Israel contra centenares de civiles. Salam informó que se mantiene en contacto con líderes árabes y figuras internacionales para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos con el fin de detener los ataques israelíes. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este jueves 9 de abril de 2026.

Hace 2 horas

EE.UU. e Israel dejan afuera a Líbano de la tregua y el acuerdo pende de un hilo

Tras anunciarse la tregua, Israel lanzó sus bombardeos más sangrientos contra Líbano. En menos de 24 horas, mató a 254 personas y dejó más de mil heridos. Ni Washington ni Tel Aviv dan señales de querer dar marcha atrás.

Mientras el mundo celebraba la tregua en Medio Oriente anunciada por Estados Unidos y confirmada por Irán, Israel decidió lanzar su ataque más sangriento contra Líbano. En las últimas horas, los bombardeos dejaron al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos, en una escalada que generó fuertes advertencias del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y reavivó la tensión con Irán, que ya respondió cerrando de nuevo el estrecho de Ormuz. Por ahora, tanto Washington como Tel Aviv no parecen estar dispuestos a dar marcha atrás y sostienen que Líbano quedó afuera de la tregua. 

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Hace 2 horas

Por la guerra, países de Asia aumentan el consumo de carbón para generar energía

La disparada de precios del petróleo y el gas por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocaron que los países asiáticos, dependientes de las importaciones de energía, pongan en marcha más centrales a carbón.

El gobierno de Taiwán anunció este martes que la isla consumirá más carbón para alimentar las usinas de generación de energía eléctrica por el aumento de los precios del petróleo y el gas natural provocado por la guerra en Medio Oriente. Este anuncio se suma a otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, India, Pakistán y Vietnam, que tomaron decisiones similares. 

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Hace 2 horas

¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a menos de 24 horas de haberlo reabierto. Washington y Tel Aviv cuestionan el anuncio y desde Teherán les recriminaron los ataques israelíes a El Líbano, país aliado de Teherán.

Tras haberse anunciado una tregua de dos semanas, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada por las acciones militares israelíes sobre El Líbano de este miércoles, que despertaron la furia del gobierno de Teherán, quien tomó represalias. La expectativa de negociaciones en Islamabad, previstas para este viernes, quedaron suspendidas por esta misma situación.

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Hace 11 horas

¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a menos de 24 horas de haberlo reabierto. Washington y Tel Aviv cuestionan el anuncio y desde Teherán les recriminaron los ataques israelíes a El Líbano, país aliado de Teherán.

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Hace 12 horas

El mercado espera que la guerra impacte en la inflación hasta agosto

Recién ese mes bajaría del 2%. Además, anticipa un mayor atraso cambiario y un desempleo más alto, según el último REM del Banco Central.

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Hace 13 horas

Qué es el eslogan "TACO" que persigue a Trump y hace temblar a la Casa Blanca

El acrónimo TACO se puso de moda en 2025 y desde el comienzo de la guerra en Irán volvió a tomar fuerza entre los estadounidenses. 

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Hace 16 horas

Por la guerra, países de Asia aumentan el consumo de carbón para generar energía

La disparada de precios del petróleo y el gas por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocaron que los países asiáticos, dependientes de las importaciones de energía, pongan en marcha más centrales a carbón.

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Hace 18 horas

EE.UU. e Israel dejan afuera a Líbano de la tregua y el acuerdo pende de un hilo

Tras anunciarse la tregua, Israel lanzó sus bombardeos más sangrientos contra Líbano. En menos de 24 horas, mató a 254 personas y dejó más de mil heridos. Ni Washington ni Tel Aviv dan señales de querer dar marcha atrás.

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Hace 19 horas

Argentina podría beneficiarse de la suba del crudo pero sólo con una macro estable

La mejora en las proyecciones del JP Morgan llega tras la baja de precios por la tregua con Irán, pero convive con tensiones en el mercado local y límites fiscales.

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Hace 22 horas

Israel intensifica ataques en Líbano mientras EE.UU. celebra “victoria” con Irán

Israel lanzó más de cien bombardeos sobre Beirut y otras ciudades libanesas, causando decenas de víctimas. En tanto, el secretario de Defensa de Donald Trump afirmó que Estados Unidos logró una “victoria con mayúscula” en el cese de fuego con Irán.  

Israel intensifica ataques en Líbano mientras EE.UU. celebra “victoria” con Irán

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07:28 | 08/04/2026

¿Fin de la tregua? Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel

Irán le envió una fuerte advertencia a Trump: debe elegir entre mantener el acuerdo o la guerra de Israel. La vocera de la Casa Blanca, en tanto, aseguró que EE.UU. "hará que Irán cumpla con el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz". Peligran la tregua y las negociaciones.

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21:56 | 07/04/2026

Tregua entre Irán y Estados Unidos: los diez puntos clave

Ambos países confirmaron que las negociaciones se basarán en los diez puntos que presentó ayer Irán en la previa al vencimiento del ultimátum. 

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20:17 | 07/04/2026

Los mercados festejan la tregua mientras pierden fuerza las amenazas de Trump

Los precios del petróleo cayeron y los futuros del mercado bursátil estadounidense cambiaron de rojo a verde con la información de la negociación de una tregua. La confirmación desató el festejo. Crece la presión interna en EEUU por invocar la 25ª enmienda, para destituir a Trump. Los votos no alcanzan, pero instalar la idea cambia la lógica del mercado.

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19:38 | 07/04/2026

Trump prorrogó la tregua e Irán anunció el inicio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos había amenazado con hacer "desaparecer" a toda la civilización iraní si Teherán no aceptaba abrir el estrecho de Ormúz. Trump dijo que tomaría la propuesta de diez puntos de Irán como base para un futuro acuerdo. 

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19:04 | 07/04/2026

Argentino en Irán: "Hay 14 millones de voluntarios para luchar"

En El Destape 1070, un argentino radicado en Qom contó cómo vive la población iraní, en medio de las amenazas de Trump. 

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18:24 | 07/04/2026

Por temor a una guerra nuclear, la oposición en EE.UU. pide remover a Trump

Legisladores opositores quieren activar una herramienta constitucional de la Cámara de Representantes para declarar insano a Trump y correrlo del cargo. Cuáles son los pasos para lograrlo.

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18:05 | 07/04/2026

Israel bombardeó un puente clave en Irán para la estrategia comercial global de China

El ataque de Israel a un puente ferroviario dejó un saldo de dos muertos y tres heridos. Además, dejó inutilizable un tramo clave para la nueva Ruta de la Seda. 

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