Walter Bulacio y “Juguetes Perdidos” del Indio Solari: el crimen policial que marcó para siempre a Los Redondos

Aunque cueste creerlo, como sucedió con Diego Maradona o Mercedes Sosa, murió el Indio Solari. La noticia se conoció en la mañana de este viernes y consternó a todos los fanáticos del emblemático músico argentino. Según indicaron las autoridades policiales, el artista de 77 años se desvaneció al lado de su pileta en su vivienda de Parque Leloir, en Ituzaingó.

Más allá de su huella indiscutida en el rock nacional tanto en su carrera en solitario como con Los Redonditos de Ricota, un caso policial estuvo vinculado a la banda desde inicios de años 90. Se trata del crimen de Walter Bulacio, un adolescente de 17 años que había asistido un recital del grupo musical y terminó siendo brutalmente asesinado a manos de la Policía Federal.

El hecho tuvo lugar el viernes 19 de abril de 1991. Ese día Walter, oriundo de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, se dirigía al famoso estadio Obras en el barrio porteño de Núñez. Tenía la esperanza de conseguir una entrada para el show. Además, si eso no pasaba, había otra posibilidad: que la banda diera la orden -como en otras ocasiones- de abrir las puertas para todas aquellas personas que no poseían ticket.

Sin embargo, Walter nunca pudo entrar al predio. A muy pocas cuadras del lugar, se inició una brutal redada policial con gases lacrimógenos, golpes y más de 73 detenciones irregulares a fanáticos del grupo musical. De todas las personas arrestadas, once eran menores de edad,; entre ellos, Walter.

El día del crimen de Walter Bulacio

En medio del desmán, el adolescente fue agredido brutalmente por un oficial de la Comisaría 35ª, llamado Miguel Ángel Espósito. El impacto en la cabeza fue tal que Walter sufrió un aneurisma casi instantáneo.

Antes de entrar en coma, el joven le dijo a uno de los médicos que había sido atacado por la policía. Luego se supo, gracias a la declaración del agente Fabián Silva, que el oficial Espósito tomó la cachiporra de un compañero y golpeó salvajemente en la cabeza a la víctima. No obstante, tiempo más tarde, el testimonio de Silva fue impugnado por orden de la defensa de Espósito en el juicio.

Durante la investigación se pudo saber, además, que el traslado de Walter a un centro de salud estuvo plagado de irregularidades. Incluso, tras el golpe, fue atendido de manera precaria en la misma comisaría y luego lo llevaron a diversos hospitales como el Pirovano y el Fernández.

Finalmente, murió el 26 de abril de 1991 en el Sanatorio Mitre de Balvanera.

La causa judicial

Tuvieron que pasar 20 años para el primer juicio oral por el asesinato de Walter Bulacio en 2011. Ocurrió años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobara los hechos denunciados por Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la propia familia. En concreto, denunciaban a Espósito de detener ilegalmente a Bulacio y de torturarlo hasta la muerte.

Fue recién en un segundo juicio, en 2013, que la Justicia decidió condenar al comisario Espósito. Sin embargo, la pena fue solo por privación ilegítima de la libertad. Al oficial le dieron tres años en suspenso sin cumplimiento efectivo; es decir, que nunca estuvo preso y el asesinato de Walter Bulacio quedó impune.

La canción "Juguetes Perdidos" de Los Redondos que le dedicaron a Bulacio

En muy pocas ocasiones, Los Redonditos de Ricota se refirieron al asesinato de Walter Bulacio. Sin embargo, la banda le dedicó su famoso tema musical Juguetes Perdidos. La canción fue lanzada en 1996 formando parte del álbum Luzbelito.

Compuesta por el Indio Solari y Skay Bellinson, la letra es un homenaje a los jóvenes, sobre todo de barrios carenciados, quienes, más allá de ser excluidos por el sistema, logran hacerle frente a la adversidades.