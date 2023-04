El asesinato de Walter Bulacio, el fan de Los Redondos: a 32 años del crimen del joven que recuerda el rock

El joven de 17 años fue detenido y asesinado a golpes en una comisaría a la salida de un concierto de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota en 1991. Se cumple un nuevo año de impunidad.

El 26 de abril se cumplen 32 años de la muerte de Walter Bulacio, un joven de 17 años que fue detenido en una razzia de la Policía Federal Argentina a la salida de un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, en el Estadio Obras Sanitarias. El caso de Bulacio es emblemático de la violencia policial en Argentina, pero también de la impunidad y la burocracia penal estatal.

Después de su detención, Bulacio fue trasladado a la comisaría 35°, donde fue golpeado de manera contundente en la cabeza, torso y extremidades. Luego fue llevado al Hospital Pirovano, donde murió días después a causa de un traumatismo de cráneo. En un primer momento, ningún juzgado quiso asumir la investigación y, en 1992, el comisario de la Seccional 35°, Miguel Ángel Espósito, fue sobreseído por la detención y muerte de Bulacio. Sin embargo, en 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir y continuar la investigación.

A pesar de esto, la causa se vio afectada por las burocracias judiciales y no se avanzó significativamente en la investigación. En 1997, el CELS junto con CORREPI y CEJIL llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2003, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y el asesinato de Walter Bulacio y fue obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a continuar la investigación y sancionar a los responsables.

Además, el Estado asumió la responsabilidad de modificar las leyes sobre facultades policiales de detención, especialmente cuando se trata de personas menores de 18 años, para lo cual debía armar una mesa de consulta federal. Sin embargo, dieciocho años después, esta mesa de consulta federal aún sigue pendiente.

Walter Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido y asesinado por la policía.

El juzgamiento y condena al excomisario Miguel Ángel Espósito por la detención ilegal de Bulacio recién ocurrió en 2013, 22 años después de la muerte de Walter. Sin embargo, Espósito solo fue condenado a 3 años de prisión sin cumplimiento efectivo y solo por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Es fundamental que se avance en la modificación de las leyes sobre facultades policiales de detención para limitar la discrecionalidad del accionar policial e impedir que hechos como el de Walter Bulacio sigan ocurriendo en la Argentina.

La canción de Los Redondos que estaría dedicada a Walter Bulacio

Tras el caso de Walter Bulacio, Los Redondos compusieron un tema que muchos fanáticos ricoteros consideran que está dedicado al joven y a aquellos que fueron asesinados a causa de la violencia policial. Se trata de "Juguetes Perdidos", publicado en 1996 en el álbum "Luzbelito", una de las canciones más emblemáticas y emotivas de la mítica banda que fue liderada por Carlos Alberto "El Indio" Solari.

La letra de Juguetes Perdidos

Banderas en tu corazón

Yo quiero verlas

Ondeando luzca el sol o no

Banderas rojas, banderas negras

De lienzo blanco en tu corazón

Perfume al filo del dolor

Así, invisible

Licor venéreo del amor

Que está en las pieles, sedas de sedas

Que guarda nombres en tu corazón

Son pájaros de la noche

Que oímos cantar y nunca vemos

Cuando el granizo golpeó

La campana sonó

Despertó sus tristezas atronando sus nidos

Esperando allí nomás

En el camino

La bella señora está

Desencarnada

Cuando la noche es más oscura

Se viene el día en tu corazón

Estás cambiando más que yo (yira, yira, yira)

Asusta un poco verte así (yira, yira, yira)

Cuanto más alto trepa el monito

Así es la vida, el culo más se le ve

Yo sé que no puedo darte

Algo más que un par de promesas, no

Tics de la revolución

Implacable rock and roll

Y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro

Tan veloces son

Como borrones, así veloces

Hundiendo el acelerador

Atragantados por los licores

Soplando brasas en tu corazón

Vas a robarle el gorro al diablo así

Adorándolo, como quiere él, engañándolo

Sin tus banderas, sedas de sedas

Que guardan nombres en tu corazón

Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Por primera vez vas a robar algo más que puta guita

Cuando la noche es más oscura

Se viene el día en tu corazón

Sin ese diablo que mea en todas partes

Y en nigún lado hace espuma, wooh